Jeden z największych banków w Polsce ostrzega klientów. „Najlepiej wypłacić gotówkę”
ING Bank Śląski wydaje pilny komunikat do milionów klientów. W najbliższy weekend bank wyłączy większość swoich usług, a brak przygotowania może oznaczać poważne problemy z płatnościami, przelewami i dostępem do gotówki. Bank doradza wprost: lepiej zabezpieczyć się wcześniej, bo w nocy z soboty na niedzielę wiele operacji nie będzie możliwych.
Od 23:30 w sobotę 22 listopada do 6:00 rano w niedzielę 23 listopada ING przeprowadzi dużą przerwę techniczną. Bank podkreśla, że będzie to całkowite wyłączenie kluczowych usług. Nie zadziała bankowość internetowa, aplikacja mobilna, płatności BLIK, przelewy ekspresowe ani płatności internetowe, które wymagają potwierdzenia kodem SMS lub w aplikacji. Poważne utrudnienia pojawią się także przy użyciu kart, zarówno w sklepach, jak i online.
Największym problemem jest jednak czasowa niedostępność bankomatów i wpłatomatów ING. Oznacza to, że klienci nie wypłacą gotówki ani nie dokonają wpłat. ING jasno wskazuje, że najlepiej zrobić to wcześniej, bo bank w czasie prac nie będzie w stanie zagwarantować poprawnego działania nawet pojedynczych urządzeń. Komunikat ostrzega też, że niemożliwe będzie aktywowanie kart, zmiana limitów i nadawanie kodów PIN.
Przerwa obejmie dodatkowo usługę Płać z ING, automatyczne pobory opłat za autostrady i interfejs PSD2, z którego korzystają zewnętrzne aplikacje finansowe. Osoby, które używają takich rozwiązań do pracy lub firmowych operacji, mogą mieć całkowitą blokadę dostępu do systemów płatniczych przez całą nocną przerwę.
Bank wyjaśnia, że prace serwisowe są konieczne ze względu na bezpieczeństwo systemów i stabilność usług. Taka modernizacja ma ograniczyć ryzyko awarii w przyszłości, ale oznacza, że w noc serwisową klienci powinni unikać wszelkich operacji finansowych. ING przeprasza za utrudnienia i apeluje, by „załatwić najważniejsze sprawy wcześniej”.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli korzystasz z ING, dziś i jutro to ostatni moment na wypłatę gotówki, zrobienie przelewów, zakupów i zmianę limitów transakcyjnych. W nocy z soboty na niedzielę możesz nie zapłacić kartą ani w sklepie, ani w internecie, a aplikacja Moje ING całkowicie się wyłączy. Warto przygotować gotówkę, zadbać o zasilenie kont, a podróżujący autostradami powinni pamiętać, że automatyczny pobór opłat może nie działać. Dobrze zaplanowana sobota wieczorem pozwoli uniknąć stresu, bo kilkugodzinna przerwa może zaskoczyć wszystkich, którzy nie przeczytali komunikatu banku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.