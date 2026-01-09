Jedna decyzja Polski wywołała burzę w Rosji. Teraz domagają się kary
Decyzja administracyjna podjęta tuż przed ważnym meczem wywołała międzynarodową burzę, która szybko wykroczyła poza sportowe emocje. Odmowa wjazdu jednej z czołowych zawodniczek do Polski stała się punktem zapalnym dla ostrych komentarzy w Rosji, politycznych żądań sankcji oraz dyskusji o granicach między sportem a decyzjami państwowymi. Sprawa odbiła się szerokim echem w zagranicznych mediach i pokazała, jak formalne procedury mogą wpłynąć na przebieg europejskich rozgrywek.
Rosja reaguje na decyzję Polski. Spór po meczu Ligi Mistrzyń
Decyzja polskich władz o odmowie wydania wizy rosyjskiej siatkarce Arinie Fedorowcewej wywołała ostrą reakcję w Rosji i szeroką dyskusję w zagranicznych mediach sportowych. Zawodniczka tureckiego Fenerbahçe Stambuł nie mogła przyjechać do Polski na mecz Ligi Mistrzyń przeciwko PGE Budowlanym Łódź, co – zdaniem rosyjskich komentatorów – miało wpłynąć na przebieg rywalizacji.
Sprawa szybko została nagłośniona przez rosyjską agencję TASS, która przedstawiła odmowę wizową jako element napięć politycznych. W rosyjskich komentarzach pojawiły się zarzuty o nierówne traktowanie sportowców oraz postulaty wyciągnięcia konsekwencji wobec polskiej strony.
Rosyjskie komentarze i żądania sankcji sportowych
Do decyzji Polski publicznie odniosła się matka zawodniczki, Jekaterina Fedorowcewa. W wypowiedziach dla rosyjskich mediów oceniła sytuację jako skandaliczną i zwracała uwagę, że jej córka w 2025 roku wielokrotnie podróżowała po krajach strefy Schengen w związku z obowiązkami sportowymi.
Jeszcze dalej posunęli się rosyjscy politycy. Swietłana Żurowa, deputowana Dumy Państwowej i była mistrzyni olimpijska, zasugerowała, że polski klub powinien ponieść konsekwencje sportowe. W jej opinii możliwym rozwiązaniem miałby być walkower, który – jak twierdziła – zmusiłby Polskę do zmiany podejścia wobec rosyjskich sportowców.
Takie stanowisko nie znajduje jednak potwierdzenia w oficjalnych regulaminach europejskich rozgrywek, które kwestie wizowe traktują jako niezależne od decyzji klubów i federacji sportowych.
Reakcje zagranicznych mediów i kontekst międzynarodowy
Sprawa odbiła się echem także poza Rosją. Włoskie media sportowe zwróciły uwagę na fakt, że inne rosyjskie zawodniczki występują w europejskich ligach, jeśli posiadają ważne dokumenty pobytowe. Jako przykład wskazywano siatkarki grające we Włoszech, które dzięki lokalnym zezwoleniom mogą brać udział w rozgrywkach bez przeszkód formalnych.
Jednocześnie podkreślano, że decyzje wizowe leżą wyłącznie w gestii władz państwowych, a kluby sportowe nie mają realnego wpływu na ich przebieg.
Symboliczny gest drużyny Fenerbahçe
Brak Fedorowcewej w składzie Fenerbahçe nie pozostał bez reakcji zespołu. Kapitan drużyny, Eda Erdem, pojawiła się po meczu na wywiadzie z lalką Barbie, tłumacząc, że jest to symboliczny gest wsparcia dla nieobecnej koleżanki z zespołu.
Zespół ze Stambułu wygrał spotkanie bez większych problemów, co sprawiło, że brak rosyjskiej zawodniczki nie wpłynął na końcowy wynik meczu. Fenerbahçe umocniło swoją pozycję w grupie Ligi Mistrzyń.
Sport a decyzje administracyjne
Cała sytuacja pokazuje, jak decyzje administracyjne mogą wpływać na międzynarodowe wydarzenia sportowe, nawet jeśli nie są bezpośrednio związane z samą rywalizacją. W przypadku Ariny Fedorowcewej kluczową rolę odegrały procedury wizowe, które – niezależnie od sportowego kontekstu – podlegają krajowym regulacjom.
Na ten moment brak informacji, by sprawa miała skutkować oficjalnymi sankcjami sportowymi wobec polskich klubów lub federacji. Spór pozostaje jednak elementem szerszej dyskusji o udziale rosyjskich sportowców w europejskich rozgrywkach w obecnej sytuacji międzynarodowej.
