Jedna usterka i tracisz dowód. Tak zmieni się badanie auta w 2026
W 2026 roku badanie techniczne samochodu będzie znacznie bardziej rygorystyczne niż dotychczas. Nowe procedury pozwolą diagnostom zatrzymać dowód rejestracyjny już przy wykryciu jednej poważnej usterki, a kierowcy muszą przygotować się na ostrzejsze kontrole i wyższe koszty przeglądów.
Nowe badanie techniczne w 2026 roku. Kierowców czekają ostrzejsze kontrole i wyższe koszty
Rząd zapowiada istotne zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. W 2026 roku przeglądy samochodów mają stać się bardziej szczegółowe, a negatywny wynik będzie groził nie tylko brakiem pieczątki, ale także elektronicznym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Nowe procedury obejmą zarówno sposób kontroli pojazdów, jak i wysokość opłat.
Co się zmieni w badaniach technicznych
Najważniejszą nowością będzie obowiązkowa dokumentacja fotograficzna pojazdu podczas badania. Diagnosta wykona kilka zdjęć auta, w tym licznika przebiegu, przodu, tyłu oraz boków pojazdu. Fotografie trafią do centralnej bazy CEPiK, co ma wyeliminować fikcyjne przeglądy i nieprawidłowości.
Zmiany obejmą także sposób kontroli emisji spalin. Stacje kontroli pojazdów mają zostać wyposażone w liczniki cząstek stałych, które pozwolą wykryć brak lub uszkodzenie filtra DPF w samochodach z silnikiem Diesla. W takim przypadku diagnosta będzie zobowiązany do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w systemie elektronicznym.
Jedna usterka może zakończyć badanie
Lista usterek, które skutkują negatywnym wynikiem przeglądu, została znacząco rozszerzona. Obejmuje ona zarówno wady określane jako poważne, jak i niebezpieczne. W tym drugim przypadku pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu, a dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany w bazie CEP.
Do najczęściej wykrywanych problemów należą m.in. niesprawne układy hamulcowe, luzy w zawieszeniu, poważna korozja elementów konstrukcyjnych, niesprawne oświetlenie, uszkodzenia szyb w polu widzenia kierowcy oraz usterki systemów bezpieczeństwa, takich jak ABS czy poduszki powietrzne.
Wyższe opłaty i kary za spóźnienie
Zmiany obejmą również ceny badań technicznych. Podstawowa opłata za przegląd samochodu osobowego wzrosła do 149 zł, a resort zapowiada mechanizm corocznej waloryzacji stawek w oparciu o średnie wynagrodzenie. Drożej zapłacą także właściciele pojazdów z napędem na cztery koła, ze względu na szerszy zakres kontroli.
Nowością będą również kary za spóźnienie z badaniem technicznym. Opłata wzrośnie wraz z długością opóźnienia i po przekroczeniu 90 dni może sięgnąć nawet kilkuset złotych. Środki z dodatkowych opłat mają trafić m.in. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zmiany w terminach przeglądów
Kierowcy zyskają możliwość wykonania badania technicznego do 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu. W takim przypadku nowy okres ważności zostanie automatycznie wydłużony do 13 miesięcy, co ma ułatwić planowanie wizyt na stacji kontroli pojazdów.
Co to oznacza dla kierowców
Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego w 2026 roku będzie trudniejsze niż dotychczas. Szczególnie dotyczy to właścicieli starszych pojazdów oraz aut z usuniętymi lub niesprawnymi filtrami DPF. W wielu przypadkach naprawa usterek może wiązać się z wysokimi kosztami.
Eksperci podkreślają jednak, że celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Nowe przepisy mają również zwiększyć transparentność procesu badań technicznych i wyeliminować nieuczciwe praktyki.
Podsumowanie
Rok 2026 przyniesie jedne z największych zmian w badaniach technicznych pojazdów od lat. Surowsze kontrole, wyższe opłaty i realne konsekwencje za usterki sprawią, że kierowcy będą musieli znacznie lepiej przygotować swoje auta do przeglądu. Dla wielu właścicieli samochodów może to oznaczać konieczność kosztownych napraw jeszcze przed wizytą na stacji kontroli pojazdów.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.