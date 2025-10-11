Jedno słowo w tytule przelewu i masz kontrolę. Fiskus patrzy. Nawet przy małych kwotach
Bank zablokował przelew 50 tys. zł z opisem „za koncert”. Pieniądze miały trafić do organizatora wydarzenia, ale nieprecyzyjny tytuł uruchomił alarm. Sprawa wylądowała w skarbówce, a właściciel konta musiał tłumaczyć pochodzenie środków. To nie incydent — dziś nawet niewielka transakcja z „dziwnym” opisem może stać się początkiem kontroli.
Jak to działa: bank → GIIF → urząd skarbowy
Instytucje finansowe korzystają z systemów, które automatycznie analizują przelewy: kwoty, częstotliwość, kierunki oraz… tytuły. Podejrzane operacje trafiają najpierw do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jeśli analitycy uznają, że sprawa wymaga wyjaśnień, dokumentacja jest przekazywana do urzędu skarbowego. Od 2022 r. fiskus może sięgać po dane o rachunkach bez uprzedzania klienta.
Transakcje przekraczające równowartość 15 tys. euro są raportowane z automatu, ale to nie jedyne kryterium. Na celowniku bywają też:
-
przelewy cykliczne o zbliżonych kwotach w krótkich odstępach,
-
płatności bez pełnych danych nadawcy/odbiorcy,
-
serie podobnych przelewów do wielu osób,
-
niejasne lub żartobliwe tytuły, które nie pasują do kwoty.
Tytuł przelewu, który „zapala lampkę”
Opisy typu „za usługi”, „rozliczenie”, „przelew” przy wysokich sumach budzą pytania. Jeszcze gorzej wypadają „żarty” w stylu „za ukrycie zwłok” czy wzmianki o narkotykach, broni albo „pod stołem” – takie sformułowania systemy flagują natychmiast, a część przypadków trafia do służb. Również niewinne sformułowania z nieproporcjonalną kwotą (np. „bilet do kina” za 10 tys. zł) wyglądają jak maskowanie faktycznego celu.
Darowizny w 2025 r.: wyższe limity, ale formalności nadal obowiązują
Obowiązują podniesione progi zwolnień podatkowych:
-
I grupa (najbliższa rodzina): do 36 120 zł od jednej osoby,
-
II grupa (dalsza rodzina): do 27 090 zł,
-
III grupa (pozostali): do 5 733 zł.
W tzw. grupie „zero” (małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, ojczym, macocha) można uniknąć podatku także powyżej 36 120 zł, pod warunkiem zgłoszenia darowizny i przekazania jej przelewem (udokumentowanym). Pamiętaj o zasadzie sumowania pięciu lat: liczą się darowizny z bieżącego roku i poprzednich czterech.
Dane nie giną. Konsekwencje potrafią być bolesne
Informacje o przelewach przechowywane są do 5 lat. W tym czasie możesz zostać poproszony o wyjaśnienia. Jeśli fiskus uzna, że wydatki nie mają pokrycia w dochodach, grozi 75% podatek od nieujawnionych przychodów.
Nie zgłosiłeś darowizny ponad limit? W grę wchodzi sankcyjna stawka nawet 20% całej kwoty (nie tylko nadwyżki) oraz odpowiedzialność karna skarbowa.
Jak tytułować przelewy, żeby spać spokojnie
-
Pisz konkretnie i zgodnie z prawdą. Zamiast „za usługi” – „wynagrodzenie za projekt graficzny 08/2025”.
-
Darowizny opisuj precyzyjnie. „Darowizna od matki Anny Kowalskiej na zakup mieszkania” jest lepsze niż „pieniądze od mamy”.
-
Pożyczki dokumentuj. Zawrzyj umowę i wpisz: „Pożyczka zgodnie z umową z dnia …”.
-
Unikaj żartów i dwuznaczności. Słowa sugerujące przestępstwo, „bez faktury” czy „na czarno” to proszenie się o kłopoty.
-
Zachowuj dowody. Umowy, faktury, potwierdzenia przelewów – wszystko trzymaj w jednym miejscu.
Najczęstsze pytania – krótko i wprost
Czy mała kwota też może trafić pod lupę?
Tak. Nietypowy tytuł albo podejrzany schemat przelewów może uruchomić analizę niezależnie od sumy.
Czy darowizna w rodzinie zawsze jest bez podatku?
Nie. W grupie „zero” zwolnienie działa po zgłoszeniu i przy przelewie na konto obdarowanego. W innych przypadkach obowiązują limity.
Co z przelewami „na szybko”?
Jeśli to większa suma, zadbaj o jasny tytuł i dowód podstawy (umowa, faktura). To oszczędza nerwów, gdy przyjdzie pismo z urzędu.
Sedno: era „niewidzialnych” płatności się skończyła. Banki czytają nie tylko kwoty, ale i tytuły przelewów. Jedno nieostrożne sformułowanie może wystarczyć, by twoje konto zainteresowało GIIF i skarbówkę. Przejrzysty opis, komplet dokumentów i znajomość zasad darowizn to dziś najlepsza tarcza.
