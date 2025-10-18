Jedno słowo w tytule przelewu i masz kontrolę. Fiskus widzi nawet drobne kwoty
Bank wstrzymał przelew 50 tys. zł z dopiskiem „za koncert”. Sprawa trafiła do skarbówki, a właściciel konta musiał tłumaczyć pochodzenie środków. To nie wyjątek, tylko nowa codzienność: systemy banków i państwa automatycznie wyłapują transakcje, których opis lub schemat budzą wątpliwości — niezależnie od kwoty.
Jak to działa – bank, GIIF i urząd skarbowy
Instytucje finansowe analizują nie tylko sumy, ale też tytuły, częstotliwość i wzorce przelewów. „Podejrzane” operacje trafiają najpierw do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a dopiero potem — jeśli jest powód — do urzędu skarbowego.
- Automat: zawsze raportowane są przelewy powyżej ok. 15 tys. euro (~65 tys. zł).
- Uwaga również na mniejsze kwoty: cykle podobnych przelewów, identyczne tytuły do wielu odbiorców, brak danych nadawcy czy „dziwne” opisy też mogą uruchomić weryfikację.
- Od 2022 r. organy skarbowe mają szersze uprawnienia do sprawdzania rachunków — bez uprzedzania właściciela.
Tytuły, które ściągają kłopoty
Niejasne lub „żartobliwe” opisy to prosty sposób na blokadę przelewu i kontrolę. Problematyczne są m.in.:
- ogólniki: „za usługi”, „rozliczenie”, „przelew”,
- absurdalne pozycje kosztowe: np. „bilet do kina” przy wysokiej kwocie,
- „dowcipy” i słowa kojarzone z przestępstwem (narkotyki, broń) — zdarzały się interwencje policji,
- dopiski sugerujące omijanie podatków: „bez faktury”, „na czarno”.
Darowizny w 2025 r. — limity i „grupa zerowa”
Obowiązują podwyższone progi zwolnień:
- 36 120 zł – I grupa (najbliższa rodzina),
- 27 090 zł – II grupa (dalsza rodzina),
- 5 733 zł – III grupa (pozostali).
W tzw. grupie zerowej (najbliżsi z I grupy) darowizna może być całkiem bez podatku, także powyżej 36 120 zł — pod warunkiem zgłoszenia i przelewu na rachunek obdarowanego. Pamiętaj o sumowaniu z 5 lat i formularzu SD-Z2 po przekroczeniu progu.
Kontrola może przyjść po latach
Dane o przelewach „wysokiego ryzyka” przechowuje się do 5 lat. W tym czasie możesz zostać wezwany do wyjaśnień. Brak dowodów pochodzenia środków grozi 75% podatkiem od nieujawnionych przychodów.
Kary za błędy
- Nieujawniona darowizna: nawet 20% podatku od całej kwoty + odpowiedzialność karna skarbowa.
- Odsetki liczone od dnia, w którym podatek trzeba było zapłacić.
Jak tytułować przelewy bezpiecznie (checklista 30 sekund)
- Pisz precyzyjnie i zgodnie z prawdą: „Za projekt graficzny nr 12/2025”, „Naprawa auta – faktura 123/10/2025”.
- Darowizna: „Darowizna od matki Anny Kowalskiej dla córki” (przelew na konto obdarowanego, zachowaj potwierdzenie).
- Pożyczka: „Pożyczka wg umowy z 10.10.2025 r.” (spiszcie umowę).
- Unikaj żartów i skrótów myślowych — systemy nie mają poczucia humoru.
- Archiwizuj: faktury, umowy, potwierdzenia — przechowuj co najmniej 5 lat.
Co to oznacza dla Ciebie?
Każdy przelew może zostać obejrzany, jeśli opis nie pasuje do kwoty lub wzorca. Mądre tytuły, dokumenty na większe transakcje i znajomość limitów darowizn oszczędzą Ci nerwów i pieniędzy. Jeśli masz wątpliwości — skonsultuj się z doradcą podatkowym zanim klikniesz „wyślij”.
