Jedno wykroczenie i 22 punkty karne. Nowe przepisy mogą odebrać prawo jazdy od ręki

Nowy taryfikator punktów karnych na 2026 rok wprowadza surowe zmiany dla kierowców. Za jedno niebezpieczne zachowanie na drodze można otrzymać nawet 22 punkty karne, co niemal oznacza natychmiastową utratę prawa jazdy. Zmiany obejmują m.in. drifting, brawurową jazdę i nielegalne wyścigi.
Nowy taryfikator punktów karnych 2026. Jedno wykroczenie może oznaczać 22 punkty
Rok 2026 przynosi istotne zmiany dla kierowców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza nowy taryfikator punktów karnych, który znacząco zaostrza odpowiedzialność za niebezpieczne zachowania na drodze. W skrajnych przypadkach jeden incydent może skutkować aż 22 punktami karnymi, czyli niemal natychmiastową utratą prawa jazdy.
Zmiany mają na celu walkę z brawurową jazdą, nielegalnymi wyścigami oraz pokazowymi popisami na drogach publicznych. Nowe przepisy zaskoczyły wielu kierowców, ponieważ obejmują zachowania, które wcześniej były traktowane znacznie łagodniej.
Nowy bat na kierowców
Resort spraw wewnętrznych zdecydował się rozszerzyć katalog wykroczeń i przestępstw drogowych. To, co dotychczas kończyło się mandatem lub mniejszą liczbą punktów, teraz może oznaczać poważne konsekwencje administracyjne i karne.
Celem zmian jest ograniczenie zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Policja zyskała narzędzia pozwalające na surowsze reagowanie na niebezpieczne manewry.
Drifting i jazda na jednym kole
Jedną z najbardziej zauważalnych nowości są kary za drifting, czyli celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg, na przykład na rondach lub parkingach. W 2026 roku za takie zachowanie grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 zł oraz 10 punktów karnych.
Taka sama kara dotyczy celowego doprowadzenia do utraty styczności z nawierzchnią jednego z kół pojazdu. Przepis ten wymierzony jest głównie w motocyklistów jeżdżących na jednym kole, tzw. „stójkę”. Wcześniej brak było jednoznacznych sankcji za takie zachowanie.
22 punkty karne za jednym razem
Największe zaskoczenie budzi możliwość kumulacji kar. Jeśli drifting lub jazda na jednym kole doprowadzi do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na przykład kolizji, policjant może doliczyć kolejne 12 punktów karnych oraz nałożyć mandat do 5000 zł.
W praktyce oznacza to 22 punkty karne za jedno zdarzenie – zaledwie o dwa mniej niż obowiązujący limit, po którego przekroczeniu kierowca traci prawo jazdy.
Nowe przestępstwa drogowe
Nowy taryfikator obejmuje także przestępstwa drogowe. MSWiA wprowadziło surowe sankcje za udział w nielegalnych wyścigach oraz za tzw. brawurową jazdę.
Za udział w ulicznych wyścigach samochodowych lub motocyklowych grozi 15 punktów karnych oraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taka sama liczba punktów przewidziana jest za rażące przekroczenie prędkości połączone z łamaniem innych zasad ruchu drogowego, takich jak ignorowanie czerwonego światła czy niebezpieczne wyprzedzanie.
Podstawą prawną tych sankcji jest art. 178d Kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność karną za stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób.
Nowy taryfikator 2026 – najważniejsze kary
W skrócie nowe przepisy przewidują:
– drifting lub celowy poślizg: mandat od 1500 zł i 10 punktów karnych,
– jazda na jednym kole: mandat od 1500 zł i 10 punktów karnych,
– drifting połączony z kolizją: mandat do 5000 zł i 22 punkty karne,
– nielegalne wyścigi: 15 punktów karnych i kara więzienia,
– brawurowa jazda: 15 punktów karnych i kara więzienia.
Co to oznacza dla kierowców?
Nowy taryfikator sprawia, że nawet jednorazowy błąd lub pokazowy manewr może zakończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. W 2026 roku margines błędu na drodze znacząco się zmniejsza, a utrata prawa jazdy może nastąpić szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
