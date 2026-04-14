„Jedno z najtragiczniejszych zdarzeń, przy jakich przyszło nam działać”. Strażacy po tragedii na DK7 zabrali głos
Jeszcze długo po zakończeniu akcji nikt nie wrócił od razu do domu. Zamiast tego była cisza, rozmowy i próba poukładania tego, co wydarzyło się wcześniej. To nie był zwykły dzień służby. Strażacy z OSP Łomianki opublikowali wyjątkowy wpis po tragicznym karambolu na trasie DK7. Jak sami przyznają, było to jedno z najtrudniejszych zdarzeń, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Choć na co dzień widzą wiele, tym razem skala i konsekwencje wypadku odcisnęły na nich wyraźne piętno.
W swoim komunikacie podkreślają, że nie chcą szczegółowo opisywać przebiegu zdarzenia. Z szacunku do ofiar i ich bliskich ograniczyli się do kilku słów. Zaznaczają jednak jasno: zrobili wszystko, co było możliwe.
To, co szczególnie porusza, to szczere wyznanie o emocjach, które towarzyszyły całej akcji. Strażacy przyznają, że nawet najbardziej doświadczeni ratownicy odczuli ciężar tej sytuacji. Po powrocie długo rozmawiali, dzielili się przeżyciami i próbowali poradzić sobie z tym, co zobaczyli.
„Wielu z nas widziało już wiele” – piszą. Ale jednocześnie dodają, że tym razem emocje były wyjątkowo silne i trudne do opanowania.
Wypadek, do którego doszło na wiadukcie drogi krajowej nr 7, odbił się szerokim echem w mediach. Służby apelują teraz o pomoc do świadków zdarzenia. Komenda Stołeczna Policji prowadzi działania i prosi o kontakt każdą osobę, która może mieć istotne informacje.
To jedna z tych sytuacji, które przypominają, jak wygląda rzeczywistość pracy służb ratunkowych. Za każdą akcją stoją ludzie – z emocjami, zmęczeniem i doświadczeniami, które zostają na długo.
Jeśli byłeś świadkiem wypadku lub masz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego przebiegu, skontaktuj się z policją. Każdy szczegół może mieć znaczenie.
To także moment, by pamiętać o ostrożności na drodze. Jedna chwila może zmienić wszystko – nie tylko dla uczestników zdarzenia, ale też dla tych, którzy przyjeżdżają ratować życie.
