„Jedno z najtragiczniejszych zdarzeń, przy jakich przyszło nam działać”. Strażacy po tragedii na DK7 zabrali głos

14 kwietnia 2026 23:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze długo po zakończeniu akcji nikt nie wrócił od razu do domu. Zamiast tego była cisza, rozmowy i próba poukładania tego, co wydarzyło się wcześniej. To nie był zwykły dzień służby.  Strażacy z OSP Łomianki opublikowali wyjątkowy wpis po tragicznym karambolu na trasie DK7. Jak sami przyznają, było to jedno z najtrudniejszych zdarzeń, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Choć na co dzień widzą wiele, tym razem skala i konsekwencje wypadku odcisnęły na nich wyraźne piętno.

Fot. OSP Łomianki

W swoim komunikacie podkreślają, że nie chcą szczegółowo opisywać przebiegu zdarzenia. Z szacunku do ofiar i ich bliskich ograniczyli się do kilku słów. Zaznaczają jednak jasno: zrobili wszystko, co było możliwe.

To, co szczególnie porusza, to szczere wyznanie o emocjach, które towarzyszyły całej akcji. Strażacy przyznają, że nawet najbardziej doświadczeni ratownicy odczuli ciężar tej sytuacji. Po powrocie długo rozmawiali, dzielili się przeżyciami i próbowali poradzić sobie z tym, co zobaczyli.

„Wielu z nas widziało już wiele” – piszą. Ale jednocześnie dodają, że tym razem emocje były wyjątkowo silne i trudne do opanowania.

Wypadek, do którego doszło na wiadukcie drogi krajowej nr 7, odbił się szerokim echem w mediach. Służby apelują teraz o pomoc do świadków zdarzenia. Komenda Stołeczna Policji prowadzi działania i prosi o kontakt każdą osobę, która może mieć istotne informacje.

To jedna z tych sytuacji, które przypominają, jak wygląda rzeczywistość pracy służb ratunkowych. Za każdą akcją stoją ludzie – z emocjami, zmęczeniem i doświadczeniami, które zostają na długo.

Jeśli byłeś świadkiem wypadku lub masz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego przebiegu, skontaktuj się z policją. Każdy szczegół może mieć znaczenie.

To także moment, by pamiętać o ostrożności na drodze. Jedna chwila może zmienić wszystko – nie tylko dla uczestników zdarzenia, ale też dla tych, którzy przyjeżdżają ratować życie.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
