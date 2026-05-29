Jednogłośna decyzja w Sejmie! Nowe przepisy uratują pieniądze polskich turystów

Polski parlament błyskawicznie zareagował na kryzys geopolityczny, który sparaliżował ruch turystyczny w rejonie Bliskiego Wschodzu. Posłowie jednogłośnie przyjęli nowe przepisy, które dają podróżnym oraz organizatorom wycieczek alternatywne, bezpieczne finansowo narzędzie rozliczeniowe.

Absolutny konsensus na Wiejskiej. Ustawa trafia do Senatu W piątek w Sejmie doszło do rzadko spotykanej jednomyślności. Posłowie uchwalili pilną nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Skala poparcia dla nowych przepisów najlepiej obrazuje powagę sytuacji w branży, za przyjęciem projektu opowiedziało się 427 parlamentarzystów, przy czym nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Dokument został natychmiast skierowany do dalszych prac w Senacie. Bezpośrednią przyczyną wdrożenia tych regulacji jest wybuch konfliktu zbrojnego w Iranie. Działania wojenne w tamtym rejonie świata z dnia na dzień zdezaktualizowały plany urlopowe tysięcy Polaków i uniemożliwiły bezpieczną realizację podpisanych wcześniej umów na wycieczki do krajów bliskowschodnich.

Dwuletni voucher zamiast utraconej gotówki Nowe przepisy wprowadzają do porządku prawnego mechanizm, który pozwala biurom podróży zaoferować klientom specjalny bon (voucher) na poczet przyszłych wakacji w zamian za imprezę, która nie mogła dojść do skutku z powodów niezależnych od organizatora. Definicja prawna: Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem impreza turystyczna to kompilacja minimum dwóch odmiennych usług turystycznych (np. połączenie przelotu samolotem z rezerwacją hotelową lub transferem lotniskowym) zakupionych na potrzeby tej samej podróży lub urlopu. Wprowadzony mechanizm opiera się na bardzo jasnych zasadach lojalnościowych i ochronnych: Długi termin ważności: Konsument ma prawo wykorzystać otrzymany voucher w ciągu dwóch lat od momentu jego oficjalnego przyjęcia.

Pełna tarcza przed niewypłacalnością biur podróży Dla wielu osób kluczową kwestią była obawa, co stanie się z ich pieniędzmi, jeśli kryzys na rynku doprowadzi wybrane biuro podróży do bankructwa. Nowelizacja w pełni rozwiązuje ten problem, wprowadzając unikalny status prawny dla nowych voucherów. Samo przyjęcie bonu od touroperatora nie jest tożsame z rozwiązaniem pierwotnej umowy o świadczenie usług. Dzięki temu środki finansowe zgromadzone na voucherach przez cały dwuletni okres ich ważności podlegają bezwzględnej, ustawowej ochronie przed ewentualną niewypłacalnością lub upadłością organizatora turystyki, gwarantowanej przez państwowe fundusze zabezpieczające. Kluczowe aspekty nowych przepisów turystycznych (2026 r.) Obszar regulacji prawnej Zasady działania i zabezpieczenia dla klienta Czas na wykorzystanie bonu Pełne 2 lata (24 miesiące) od daty odebrania dokumentu od biura. Wycena finansowa vouchera Minimum 100% kwoty faktycznie wpłaconej wcześniej przez podróżnego. Ochrona kapitału Pełne zabezpieczenie przed bankructwem touroperatora (umowa pozostaje w mocy). Powód wdrożenia ustawy Eskalacja konfliktu zbrojnego w Iranie i paraliż turystyczny Bliskiego Wschodu.

Kompromis dla ratowania branży i spokoju klientów Wprowadzone przez Sejm rozwiązanie to klasyczny kompromis. Z jednej strony chroni konsumentów, którzy nie tracą ciężko zarobionych pieniędzy i mogą zaplanować urlop w innym, bezpiecznym terminie. Z drugiej strony chroni płynność finansową polskich biur podróży, które w obliczu nagłego kryzysu geopolitycznego nie zostaną zmuszone do natychmiastowej, masowej wypłaty gotówki, co mogłoby doprowadzić do fali upadłości w sektorze turystycznym.