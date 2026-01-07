Jedziesz na ferie za granicę? Bez tego dokumentu rachunki mogą sięgnąć tysięcy euro
Planując zimowy wyjazd za granicę, wielu Polaków skupia się na biletach, noclegach i sprzęcie, zapominając o jednym dokumencie, który w razie choroby lub wypadku może uchronić przed rachunkami liczonymi w tysiącach euro. Bez niego ferie mogą okazać się wyjątkowo kosztowne.
Bez tego jednego dokumentu w ferie za granicą wydasz fortunę. Polacy muszą to wiedzieć
Ferie zimowe 2026 coraz bliżej, a tysiące Polaków planują wyjazdy poza granice kraju – zarówno na alpejskie stoki, jak i do ciepłych kurortów. W natłoku przygotowań łatwo zapomnieć o dokumencie, który w razie nagłego wypadku może uchronić domowy budżet przed gigantycznymi kosztami leczenia. Brak jednego, niepozornego plastiku sprawia, że rachunki za pomoc medyczną mogą sięgnąć dziesiątek tysięcy euro.
Ferie zimowe 2026. Kiedy uczniowie mają wolne?
W 2026 roku ferie zimowe odbywają się w trzech turach, co dla rodzin planujących wyjazdy ma kluczowe znaczenie:
- 19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
- 2 lutego – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
- 16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie
To właśnie w tych terminach ruch turystyczny – zwłaszcza zagraniczny – jest największy.
Polacy masowo wybierają zagranicę
Mimo wysokich cen noclegów i transportu, zimowe wyjazdy zagraniczne nie tracą na popularności. Narciarze coraz częściej wybierają Austrię, Włochy czy Francję, gdzie warunki śniegowe są pewniejsze niż w Polsce. Z kolei osoby szukające słońca uciekają na Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Maltę czy Cypr.
W obu przypadkach ryzyko nagłego zachorowania lub wypadku jest realne. Kontuzja na stoku czy infekcja w trakcie urlopu to scenariusze, które mogą zdarzyć się każdemu.
EKUZ – tarcza finansowa w Europie
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE oraz EFTA na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa.
W praktyce oznacza to, że:
- NFZ pokrywa większość kosztów leczenia,
- pacjent ponosi tylko te opłaty, które są standardowe w danym kraju.
Bez EKUZ leczenie odbywa się na zasadach prywatnych. Wtedy nawet krótki pobyt w szpitalu może oznaczać rachunek rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy euro.
Ważne: EKUZ nie oznacza leczenia „za darmo”
W wielu krajach europejskich publiczna służba zdrowia jest częściowo odpłatna. Przykładowo:
- w Austrii płatne bywają wezwania karetki i pobyt w szpitalu,
- we Francji pacjent często pokrywa 20–30 proc. kosztów wizyty lub badań.
Mimo to EKUZ znacząco ogranicza wydatki i chroni przed finansową katastrofą.
Czego EKUZ nie pokrywa?
To kluczowa informacja, zwłaszcza dla narciarzy. EKUZ nie obejmuje:
- ratownictwa górskiego i transportu śmigłowcem,
- transportu medycznego do Polski,
- leczenia w placówkach prywatnych.
Dlatego eksperci podkreślają, że EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, lecz powinien je uzupełniać.
Jak wyrobić EKUZ w 2026 roku?
Wyrobienie karty jest bezpłatne i możliwe na kilka sposobów:
- online przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP,
- osobiście w oddziale NFZ – często karta wydawana jest od ręki.
Warto sprawdzić także termin ważności posiadanej karty. Każdy członek rodziny, również dziecko, musi mieć własną EKUZ.
Jeden dokument, który może uratować budżet
Ferie zimowe to czas odpoczynku, ale też okres wzmożonych wyjazdów i ryzyka. Brak EKUZ może sprawić, że urlop zamieni się w finansowy koszmar. Ten niewielki dokument nie kosztuje nic, a w kryzysowej sytuacji może oszczędzić tysiące euro.
Przed wyjazdem warto więc sprawdzić nie tylko paszport i walizki, ale także to, czy EKUZ nie leży zapomniany w szufladzie – albo czy w ogóle został wyrobiony.
