Jensen Huang wraca na stanowisko prezesa Nvidii. Zarząd i administracja USA ignorują oskarżenia o powiązania z obcym wywiadem
Rada Dyrektorów firmy Nvidia jednogłośnie przywróciła Jensena Huanga na stanowisko prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu tej technologicznej korporacji. Decyzja zapadła zaledwie kilkanaście dni po jego głośnej rezygnacji, wymuszonej doniesieniami o romansie z Alice Huang – chińską biznesmenką podejrzewaną o współpracę z wywiadem Chińskiej Republiki Ludowej oraz omijanie amerykańskich sankcji eksportowych. Zarząd spółki wydał w poniedziałek oficjalny komunikat, w którym potwierdził, że po serii wewnętrznych rozmów i konsultacjach z najwyższymi przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych uznano, iż powrót założyciela nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
Kluczową rolę w rehabilitacji szefa najcenniejszej spółki technologicznej świata odegrał prezydent USA Donald Trump, który publicznie wezwał do jego powrotu. Amerykański przywódca zbagatelizował ostrzeżenia służb wywiadowczych dotyczące działalności spółki Megaspeed, kierowanej przez byłą partnerkę Huanga, zarzucając krytykom bezpodstawne oskarżanie obywatelek Chin o szpiegostwo. Decyzja zarządu wywołała jednak potężny opór części amerykańskiej administracji, w tym ministra finansów Scotta Bessenta, co zwiastuje poważne turbulencje polityczne i rynkowe dla całego sektora półprzewodników w najbliższych miesiącach.
Firma Megaspeed i przemyt technologii. Jak omijano blokady eksportowe?
Źródłem problemów wizerunkowych i prawnych szefa Nvidii była jego relacja z Alice Huang (zbieżność nazwisk jest przypadkowa), która stała na czele azjatyckiej spółki Megaspeed. Firma ta funkcjonowała jako 1 z kluczowych kontrahentów amerykańskiego giganta technologicznego. Amerykańskie służby wywiadowcze zgromadziły materiały sugerujące, że Megaspeed stanowiła klasyczną „spółkę-słup”, której głównym celem było unikanie restrykcyjnych kontroli eksportu nałożonych przez Departament Handlu USA. Przepisy te kategorycznie zabraniają sprzedaży najbardziej zaawansowanych układów scalonych (wykorzystywanych do trenowania sztucznej inteligencji) podmiotom zlokalizowanym na terytorium Chin.
Proceder polegał na transferowaniu zaawansowanych chipów AI przez łańcuch pośredników, co pozwalało na zatarcie śladów ich ostatecznego przeznaczenia. Oponenci powrotu Jensena Huanga, w tym minister finansów Scott Bessent, sugerowali wprost, że ścisłe kierownictwo Nvidii celowo przymykało oczy na ten przemyt, przedkładając gigantyczne zyski korporacyjne nad strategiczne interesy państwa. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania skuteczność amerykańskiego embarga technologicznego i pokazuje, jak łatwo globalne łańcuchy dostaw mogą zostać wykorzystane przez obce służby wywiadowcze do pozyskiwania krytycznych komponentów zbrojeniowych i obliczeniowych.
Podział w administracji Donalda Trumpa. Kto popiera, a kto krytykuje decyzję?
Sprawa Nvidii wywołała bezprecedensowy rozłam w nowej administracji rządu Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump jednoznacznie stanął po stronie Jensena Huanga. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent przyznał, że nie dysponuje twardymi dowodami na działalność szpiegowską Alice Huang, dodając prowokacyjnie, że każda atrakcyjna kobieta przyjeżdżająca z Chin jest automatycznie nazywana szpiegiem przez amerykańskie służby. Co więcej, Trump zaprzeczył, jakoby otrzymał przed wylotem do Pekinu oficjalne ostrzeżenie w tej sprawie od sekretarza stanu, Marco Rubio.
Zupełnie inne stanowisko zajął wspomniany wcześniej minister finansów Scott Bessent, który domagał się całkowitego zresetowania struktury zarządzania w Nvidii. Bessent argumentował, że nowy dyrektor generalny powinien pochodzić z zewnątrz organizacji, aby zagwarantować pełną transparentność i odcięcie firmy od dotychczasowych, wątpliwych powiązań z rynkiem chińskim. Spór wewnątrz gabinetu pokazuje, jak potężne wpływy posiada branża Big Tech – z jednej strony generująca tryliony dolarów kapitalizacji dla amerykańskiej giełdy, a z drugiej stanowiąca krytyczny punkt w wojnie technologicznej między Waszyngtonem a Pekinem.
Dolina Krzemowa staje murem za założycielem. Petycja zebrała 180 000 podpisów
Powrót Jensena Huanga to również efekt gigantycznej kampanii lobbingowej zorganizowanej przez środowisko Doliny Krzemowej. Kampania pod hasłem „Stand With Jensen” („Murem za Jensenem”) w krótkim czasie zgromadziła ponad 180 000 podpisów. W obronie dyrektora generalnego Nvidii stanęli najpotężniejsi gracze rynku technologicznego, w tym dyrektor generalny Tesli i SpaceX Elon Musk, szef Epic Games Tim Sweeney oraz twórca platformy Replit, Amjad Masad. Liderzy branży argumentowali, że usunięcie wizjonera, który zbudował potęgę sztucznej inteligencji, zachwiałoby całym rynkiem technologicznym i spowolniło amerykański wyścig zbrojeń w obszarze AI.
Radość inwestorów i sympatyków Huanga może być jednak przedwczesna. Senator Tim Scott, pełniący funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Bankowej, oficjalnie wezwał przywróconego prezesa do złożenia zeznań pod przysięgą. W swoim liście senator podkreślił, że doniesienia o transferze technologii budzą fundamentalne obawy dotyczące ochrony wrażliwych technologii USA. Przesłuchanie przed komisją może ujawnić nowe fakty w sprawie operacji Megaspeed, co grozi nałożeniem na Nvidię potężnych kar finansowych lub wprowadzeniem bezpośredniego nadzoru rządowego nad procesami sprzedaży firmy.
Co to oznacza dla Ciebie? Zabezpiecz swój portfel inwestycyjny w 4 krokach
Zawirowania na samym szczycie najważniejszej spółki technologicznej świata mają bezpośrednie przełożenie na oszczędności milionów inwestorów, również w Polsce. Akcje Nvidii stanowią fundament większości globalnych funduszy ETF opartych na indeksach S&P 500 oraz NASDAQ 100, co oznacza, że nawet jeśli nie kupowałeś ich bezpośrednio, prawdopodobnie posiadasz je w swoim portfelu emerytalnym IKE lub IKZE. Aby uchronić się przed rynkową zmiennością wynikającą z afery szpiegowskiej, zastosuj poniższe zasady:
- Zdywersyfikuj portfel akcji technologicznych: Nie opieraj swoich inwestycji wyłącznie na 1 producencie półprzewodników. Upewnij się, że Twój portfel zawiera akcje konkurencyjnych firm (np. AMD, Intel, Qualcomm) lub bazuje na szerokich funduszach ETF, które zniwelują ewentualne spadki kursu Nvidii w przypadku nałożenia na nią kar przez amerykański Kongres.
- Przygotuj się na podwyższoną zmienność podczas przesłuchań: Zapisz w kalendarzu datę wystąpienia Jensena Huanga przed Senacką Komisją Bankową. W dniach poprzedzających to wydarzenie oraz w jego trakcie kurs akcji spółki będzie charakteryzował się drastycznymi wahaniami. Unikaj w tym czasie podejmowania impulsywnych decyzji o sprzedaży akcji ze stratą (tzw. panic selling).
- Monitoruj decyzje Departamentu Handlu USA: Śledź oficjalne komunikaty rządu amerykańskiego dotyczące polityki eksportowej. Zaostrzenie przepisów blokujących sprzedaż chipów do Azji w wyniku działalności spółki Megaspeed bezpośrednio obetnie przychody Nvidii z tamtego regionu, co wymusi rewizję prognoz finansowych firmy na kolejne kwartały.
- Skoryguj zlecenia obronne (Stop Loss): Jeśli inwestujesz krótkoterminowo, upewnij się, że masz ustawione zlecenia automatycznej sprzedaży (Stop Loss) na bezpiecznym poziomie (np. 10 lub 15 proc. poniżej obecnej ceny). Umożliwi to automatyczną ochronę kapitału, jeśli śledztwo wykaże bezpośrednie, celowe zaangażowanie zarządu firmy w przemyt technologii do Chin.
Źródło:polsatnews
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.