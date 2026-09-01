Jesień pod znakiem remontów w Warszawie. Część prac drogowych i torowych dopiero się zacznie kończyć

1 września 2026 23:52 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Koniec wakacji to tradycyjnie moment podsumowań na warszawskich drogach – to właśnie wakacyjne miesiące, gdy część mieszkańców wyjeżdża i ruch jest wyraźnie mniejszy, drogowcy i tramwajarze wykorzystują na najintensywniejsze prace. Sporo z nich rzeczywiście zdążyło się zakończyć przed 1 września. To jednak nie oznacza końca remontów w mieście – jesień w Warszawie wciąż będzie stała pod znakiem prac drogowych i torowych, tyle że w innych, bardziej rozproszonych lokalizacjach.

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Znak drogowy oznaczający remonty.
Znak drogowy oznaczający remonty. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Co udało się skończyć przed końcem wakacji

Tramwaje wróciły już na kilka wyremontowanych odcinków: na Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona (na razie bez zatrzymywania się na przystanku Most Poniatowskiego), na pętlę Winnica wzdłuż ulicy Światowida od Nowodworów, przez cały węzeł przy Feminie we wszystkich kierunkach, a także na Grójecką między Placem Zawiszy a Placem Narutowicza. Drogowcy zakończyli asfaltowanie ulicy Zakole, ułożyli nową nawierzchnię na kolejnym odcinku Grójeckiej oraz Wisłostrady, a nowy asfalt pojawił się też na Egejskiej, na Połczyńskiej między Lazurową a Gierdziejewskiego oraz w Alejach Jerozolimskich od Placu Zawiszy do Grzymały „Sokołowskiego”. W miniony weekend skończyły się remonty na Krajewskiego i Zajączka, asfaltowanie przy Feminie oraz układanie nowej nawierzchni na bielańskim odcinku Wisłostrady. Skończyły się też największe utrudnienia w Alei Niepodległości przy Filtrowej związane z przebudową ciepłociągu – kierowcy jadący w kierunku Mokotowa wrócili już na swoją jezdnię, choć w miejscu prac przy odtwarzaniu torowiska jezdnie wciąż pozostają zwężone.

Te prace kończą się w najbliższych dniach

Lokalizacja Kiedy koniec
Leszno (przebudowa ciepłociągu) otwarcie jezdni w sobotę, 5 września
Środkowa (przejazd) do połowy września
Aleja Niepodległości (powrót tramwajów) za dwa tygodnie
Aleja Niepodległości (remont torów) trzeci tydzień września
Puławska przy Alei Wilanowskiej (przejazd przez tory) niedziela, 6 września

A tu jesień dopiero się zacznie na dobre

W kolejnych tygodniach drogowcy będą kończyli remonty na Koszykowej od Lindleya do Alei Niepodległości, w Alei Sztandarów od Czwartaków do Alei Chruściela „Montera”, na Szaserów od Chłopickiego do Makowskiej oraz na Rondzie Wiatraczna. We wrześniu zaplanowano też kolejne frezowania – na Wisłostradzie w kierunku Gdańska, od tunelu do Grodzkiej oraz od Trasy Armii Krajowej do Pergaminów, a nową nawierzchnię ułożą jeszcze na Kościuszki od Dzieci Warszawy do Spisaka, na Madalińskiego od Alei Niepodległości do Puławskiej oraz w Alei Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do Grenadierów.

Lokalizacja Rodzaj prac i termin
Powsińska prace ciepłownicze, koniec w drugiej połowie września
Przyczółkowa (od Ptysiowej w stronę Waflowej) roboty wodociągowe, mogą potrwać do października
Most Gdański (jezdnia w stronę Śródmieścia) remont balustrad i gzymsów, prace się kończą
Most Siekierkowski (ciąg pieszo-rowerowy, jezdnia w stronę Mokotowa) do późnej jesieni, kontynuacja w przyszłym roku
Kawęczyńska przebudowa rozjazdów tramwajowych, brak dojazdu do pętli przy bazylice praskiej przez trzy tygodnie od początku września
Puławska (Metro Wilanowska – pętla Wyścigi) roboty torowe do listopada
Aleja „Solidarności” zamknięte pasy jezdni przy torowisku

Najdłużej potrwają prace na Puławskiej i przy moście Siekierkowskim – te mają się zakończyć dopiero, odpowiednio, w listopadzie i późną jesienią, a remont mostu będzie kontynuowany nawet w przyszłym roku. Mieszkańcy planujący trasy przez wymienione ulice powinni na bieżąco sprawdzać aktualny stan prac, bo część terminów – szczególnie tych zapowiedzianych „do października” czy „do listopada” – może się jeszcze przesunąć.

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