Jesień pod znakiem remontów w Warszawie. Część prac drogowych i torowych dopiero się zacznie kończyć
Koniec wakacji to tradycyjnie moment podsumowań na warszawskich drogach – to właśnie wakacyjne miesiące, gdy część mieszkańców wyjeżdża i ruch jest wyraźnie mniejszy, drogowcy i tramwajarze wykorzystują na najintensywniejsze prace. Sporo z nich rzeczywiście zdążyło się zakończyć przed 1 września. To jednak nie oznacza końca remontów w mieście – jesień w Warszawie wciąż będzie stała pod znakiem prac drogowych i torowych, tyle że w innych, bardziej rozproszonych lokalizacjach.
Co udało się skończyć przed końcem wakacji
Tramwaje wróciły już na kilka wyremontowanych odcinków: na Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona (na razie bez zatrzymywania się na przystanku Most Poniatowskiego), na pętlę Winnica wzdłuż ulicy Światowida od Nowodworów, przez cały węzeł przy Feminie we wszystkich kierunkach, a także na Grójecką między Placem Zawiszy a Placem Narutowicza. Drogowcy zakończyli asfaltowanie ulicy Zakole, ułożyli nową nawierzchnię na kolejnym odcinku Grójeckiej oraz Wisłostrady, a nowy asfalt pojawił się też na Egejskiej, na Połczyńskiej między Lazurową a Gierdziejewskiego oraz w Alejach Jerozolimskich od Placu Zawiszy do Grzymały „Sokołowskiego”. W miniony weekend skończyły się remonty na Krajewskiego i Zajączka, asfaltowanie przy Feminie oraz układanie nowej nawierzchni na bielańskim odcinku Wisłostrady. Skończyły się też największe utrudnienia w Alei Niepodległości przy Filtrowej związane z przebudową ciepłociągu – kierowcy jadący w kierunku Mokotowa wrócili już na swoją jezdnię, choć w miejscu prac przy odtwarzaniu torowiska jezdnie wciąż pozostają zwężone.
Te prace kończą się w najbliższych dniach
|Lokalizacja
|Kiedy koniec
|Leszno (przebudowa ciepłociągu)
|otwarcie jezdni w sobotę, 5 września
|Środkowa (przejazd)
|do połowy września
|Aleja Niepodległości (powrót tramwajów)
|za dwa tygodnie
|Aleja Niepodległości (remont torów)
|trzeci tydzień września
|Puławska przy Alei Wilanowskiej (przejazd przez tory)
|niedziela, 6 września
A tu jesień dopiero się zacznie na dobre
W kolejnych tygodniach drogowcy będą kończyli remonty na Koszykowej od Lindleya do Alei Niepodległości, w Alei Sztandarów od Czwartaków do Alei Chruściela „Montera”, na Szaserów od Chłopickiego do Makowskiej oraz na Rondzie Wiatraczna. We wrześniu zaplanowano też kolejne frezowania – na Wisłostradzie w kierunku Gdańska, od tunelu do Grodzkiej oraz od Trasy Armii Krajowej do Pergaminów, a nową nawierzchnię ułożą jeszcze na Kościuszki od Dzieci Warszawy do Spisaka, na Madalińskiego od Alei Niepodległości do Puławskiej oraz w Alei Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do Grenadierów.
|Lokalizacja
|Rodzaj prac i termin
|Powsińska
|prace ciepłownicze, koniec w drugiej połowie września
|Przyczółkowa (od Ptysiowej w stronę Waflowej)
|roboty wodociągowe, mogą potrwać do października
|Most Gdański (jezdnia w stronę Śródmieścia)
|remont balustrad i gzymsów, prace się kończą
|Most Siekierkowski (ciąg pieszo-rowerowy, jezdnia w stronę Mokotowa)
|do późnej jesieni, kontynuacja w przyszłym roku
|Kawęczyńska
|przebudowa rozjazdów tramwajowych, brak dojazdu do pętli przy bazylice praskiej przez trzy tygodnie od początku września
|Puławska (Metro Wilanowska – pętla Wyścigi)
|roboty torowe do listopada
|Aleja „Solidarności”
|zamknięte pasy jezdni przy torowisku
Najdłużej potrwają prace na Puławskiej i przy moście Siekierkowskim – te mają się zakończyć dopiero, odpowiednio, w listopadzie i późną jesienią, a remont mostu będzie kontynuowany nawet w przyszłym roku. Mieszkańcy planujący trasy przez wymienione ulice powinni na bieżąco sprawdzać aktualny stan prac, bo część terminów – szczególnie tych zapowiedzianych „do października” czy „do listopada” – może się jeszcze przesunąć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.