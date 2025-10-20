Jesienny hit w kuchni! To warzywo to prawdziwa skarbnica zdrowia.

20 października 2025 10:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Jesień to najlepszy moment, by odkryć prawdziwy potencjał dyni. To nie tylko dekoracja ani dodatek do dań, lecz prawdziwa skarbnica cennych składników i smaków.

Fot. Pixabay

Dlaczego dynia zasługuje na uwagę

Dyniowy miąższ to skarbnica witamin bogata w beta-karoten, witaminę A oraz C które przyczyniają się do dobrego widzenia, zdrowej skóry i silniejszej odporności. Zaledwie 100 g dyni dostarcza około 30 kcal, co czyni ją doskonałym składnikiem lekkich i pożywnych potraw dla chcących zadbać o linię.

Na co dzień w menu

W kuchni dynia sprawdza się wszechstronnie od aksamitnej zupy-krem, przez zapiekanki, aż po ciasta i desery. Jej miąższ idealnie komponuje się z ziemniakami, makaronem, serami i przyprawami jak gałka muszkatołowa, imbir czy tymianek. Pestki dyni to kolejny skarb prażone stają się chrupiącą i zdrową przekąską pełną magnezu i cynku.

Nie tylko w kuchni

Dynia to też symbol jesieni na straganach i targach króluje od września do listopada. Warto wykorzystać sezon nie tylko kulinarnie, ale i pomysłowo na dekoracje, przetwory i kreatywne dodatki jesiennego menu.

Wnioski dla codziennego życia

Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś dyni do swojego repertuaru jesiennych składników to dobry moment. Warto wybierać dojrzałe sztuki o twardej skórce i intensywnym kolorze, bo to one zawierają najwięcej wartości odżywczych. Włącz dynię dziś, by w pełni cieszyć się jej smakiem i korzyściami dla zdrowia.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

