Jeśli masz nieruchomość, masz czas do 15 maja. Potem mogą pojawić się problemy

7 maja 2026 20:57 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu właścicieli nieruchomości może przeoczyć ten termin, a konsekwencje bywają kosztowne. W połowie maja mija ważna data związana z obowiązkową opłatą, o której łatwo zapomnieć. Wystarczy kilka dni zwłoki, by pojawiły się odsetki, a w skrajnych przypadkach także poważniejsze problemy finansowe.

Dom na zielonej działce ogrodzony płotem. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).
Dom na zielonej działce ogrodzony płotem. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).

Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Trzeba pamiętać o opłacie

Do 15 maja właściciele mieszkań, domów i działek muszą uregulować kolejną ratę podatku od nieruchomości. Przeoczenie tego terminu może oznaczać dodatkowe koszty, a w skrajnych przypadkach także poważne konsekwencje finansowe.

15 maja to kluczowa data

Podatek od nieruchomości w wielu przypadkach płacony jest w ratach. Jeśli roczna kwota przekracza 100 zł, obowiązują cztery terminy:

– 15 marca
15 maja
– 15 września
– 15 listopada

W przypadku niższych kwot należność trzeba uregulować jednorazowo.

Kogo dotyczy obowiązek?

Podatek od nieruchomości dotyczy szerokiej grupy osób. Obowiązek mają przede wszystkim właściciele:

– mieszkań
– domów
– działek
– innych nieruchomości

Wysokość podatku określają gminy i jest ona wskazana w decyzji podatkowej wysyłanej do właściciela.

Spóźnienie oznacza dodatkowe koszty

Nawet niewielkie opóźnienie w płatności może skutkować naliczeniem odsetek. Z czasem zaległość rośnie, a urząd może podjąć dalsze kroki.

W przypadku braku zapłaty możliwe jest wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Możliwe kary finansowe

Przepisy przewidują poważniejsze konsekwencje dla osób, które uporczywie unikają płacenia podatku.

Grzywna może sięgnąć nawet ponad 64 tys. zł, w zależności od skali naruszenia przepisów.

W najpoważniejszych przypadkach możliwe są także dodatkowe sankcje wynikające z przepisów karnych skarbowych.

Co zrobić, jeśli decyzja przyszła późno?

Jeśli decyzja podatkowa została doręczona po terminie płatności, właściciel ma 14 dni na uregulowanie należności.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłaty.

Ile wynosi podatek w 2026 roku?

Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości i decyzji gminy.

Maksymalne stawki wynoszą:

– do 1,25 zł/m² dla budynków mieszkalnych
– ponad 35 zł/m² dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą
– do 12 zł/m² dla pozostałych budynków

W przypadku gruntów stawki zależą od ich przeznaczenia.

Co to oznacza dla właścicieli?

– konieczność pilnowania terminów płatności
– ryzyko odsetek za opóźnienie
– możliwość egzekucji administracyjnej
– potencjalne wysokie kary
– znaczenie sprawdzenia decyzji z gminy

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna