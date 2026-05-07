Jeśli masz nieruchomość, masz czas do 15 maja. Potem mogą pojawić się problemy
Wielu właścicieli nieruchomości może przeoczyć ten termin, a konsekwencje bywają kosztowne. W połowie maja mija ważna data związana z obowiązkową opłatą, o której łatwo zapomnieć. Wystarczy kilka dni zwłoki, by pojawiły się odsetki, a w skrajnych przypadkach także poważniejsze problemy finansowe.
Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Trzeba pamiętać o opłacie
Do 15 maja właściciele mieszkań, domów i działek muszą uregulować kolejną ratę podatku od nieruchomości. Przeoczenie tego terminu może oznaczać dodatkowe koszty, a w skrajnych przypadkach także poważne konsekwencje finansowe.
15 maja to kluczowa data
Podatek od nieruchomości w wielu przypadkach płacony jest w ratach. Jeśli roczna kwota przekracza 100 zł, obowiązują cztery terminy:
– 15 marca
– 15 maja
– 15 września
– 15 listopada
W przypadku niższych kwot należność trzeba uregulować jednorazowo.
Kogo dotyczy obowiązek?
Podatek od nieruchomości dotyczy szerokiej grupy osób. Obowiązek mają przede wszystkim właściciele:
– mieszkań
– domów
– działek
– innych nieruchomości
Wysokość podatku określają gminy i jest ona wskazana w decyzji podatkowej wysyłanej do właściciela.
Spóźnienie oznacza dodatkowe koszty
Nawet niewielkie opóźnienie w płatności może skutkować naliczeniem odsetek. Z czasem zaległość rośnie, a urząd może podjąć dalsze kroki.
W przypadku braku zapłaty możliwe jest wszczęcie egzekucji administracyjnej.
Możliwe kary finansowe
Przepisy przewidują poważniejsze konsekwencje dla osób, które uporczywie unikają płacenia podatku.
Grzywna może sięgnąć nawet ponad 64 tys. zł, w zależności od skali naruszenia przepisów.
W najpoważniejszych przypadkach możliwe są także dodatkowe sankcje wynikające z przepisów karnych skarbowych.
Co zrobić, jeśli decyzja przyszła późno?
Jeśli decyzja podatkowa została doręczona po terminie płatności, właściciel ma 14 dni na uregulowanie należności.
Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłaty.
Ile wynosi podatek w 2026 roku?
Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości i decyzji gminy.
Maksymalne stawki wynoszą:
– do 1,25 zł/m² dla budynków mieszkalnych
– ponad 35 zł/m² dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą
– do 12 zł/m² dla pozostałych budynków
W przypadku gruntów stawki zależą od ich przeznaczenia.
Co to oznacza dla właścicieli?
– konieczność pilnowania terminów płatności
– ryzyko odsetek za opóźnienie
– możliwość egzekucji administracyjnej
– potencjalne wysokie kary
– znaczenie sprawdzenia decyzji z gminy
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.