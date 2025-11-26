Jeśli tego nie zamontujesz, zapłacisz nawet 5000 zł mandatu. Czas ucieka. Nowy obowiązek dotyczy każdego Polaka
Nowe przepisy wprowadzają jeden z najpowszechniejszych obowiązków bezpieczeństwa w historii polskiego budownictwa. Każdy właściciel domu lub mieszkania, niezależnie od wieku budynku, będzie musiał zamontować czujki dymu i czadu. Brak urządzeń może skończyć się mandatem do 5000 zł, odmową wypłaty odszkodowania po pożarze, a przede wszystkim – realnym zagrożeniem życia.
Dla wielu osób ta zmiana wciąż pozostaje nieznana. Pani Marta z podwarszawskiego Piaseczna dopiero niedawno dowiedziała się, że ma pięć lat na zamontowanie czujek we własnym domu. Jej sąsiadka, wynajmująca mieszkanie turystom przez Airbnb, musi zrobić to już w przyszłym roku. Nowe regulacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmą po kolei wszystkich – bez wyjątku.
Cztery etapy – każdy Polak musi się dostosować
Choć przepisy obowiązują od 23 grudnia ubiegłego roku, terminy ich wdrożenia podzielono na kilka etapów:
• Natychmiast – obowiązek dla nowo budowanych domów i mieszkań. Jeśli inwestor otrzymał pozwolenie po 23 grudnia 2024 r., czujki muszą być zainstalowane już przy odbiorze budynku.
• 1 stycznia 2026 r. – budynki handlowe, magazynowe i produkcyjne muszą być wyposażone w czujki oraz specjalne oznaczenia ścian przeciwpożarowych.
• 30 czerwca 2026 r. – obowiązek dla wszystkich, którzy wynajmują lokale w trybie krótkoterminowym: Airbnb, Booking, noclegi dla turystów. Goście nie muszą znać budynku ani procedur bezpieczeństwa, dlatego zabezpieczenia są obowiązkowe.
• 1 stycznia 2030 r. – termin graniczny dla wszystkich pozostałych domów i mieszkań. Każdy lokal w Polsce będzie musiał mieć czujkę dymu, a każde pomieszczenie z urządzeniem grzewczym – czujkę czadu.
Gdzie musisz zamontować czujki? W każdym domu i każdym mieszkaniu
Reguły są jasne i nie pozostawiają miejsca na interpretacje:
• Czujka dymu – obowiązkowa w każdym lokalu mieszkalnym. Bez wyjątku.
Montowana na suficie, z dala od okien i wentylacji. W domach piętrowych – na każdym poziomie.
• Czujka tlenku węgla – wymagana w pomieszczeniach z urządzeniami spalającymi paliwo:
piec węglowy, kominek, piecyk gazowy, kocioł CO, piec gazowy.
Nie musisz jej montować przy kuchence gazowej.
Wyjątek obejmuje tylko budynki wyposażone w profesjonalny system sygnalizacji pożarowej.
Dlaczego to tak ważne? Bo Polska notuje tysiące pożarów i setki ofiar
Statystyki są druzgocące:
• ponad 24 tysiące pożarów w budynkach mieszkalnych w minionym roku,
• 235 ofiar śmiertelnych,
• ponad 1700 rannych,
• 3600 interwencji związanych z tlenkiem węgla,
• 32 osoby zmarły z powodu czadu.
Czad jest bezwonny, niewidoczny i zabija we śnie. Pożary rozprzestrzeniają się błyskawicznie, a najwięcej ofiar ginie w mieszkaniach – miejscach, które teoretycznie powinny być najbezpieczniejsze.
Brak czujki może kosztować cię majątek
Nowe przepisy przewidują kary za brak czujki:
• mandat lub grzywna do 5000 zł,
• w skrajnych przypadkach – areszt,
• odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeśli do tragedii dojdzie w mieszkaniu bez wymaganych zabezpieczeń.
Dla wynajmujących turystom – to szczególnie ryzykowne. Brak czujki może oznaczać odpowiedzialność karną za narażenie życia gości.
Co powinieneś zrobić już teraz?
• Sprawdź, czy twój dom wymaga montażu czujki czadu – jeśli masz piec, kominek lub piecyk gazowy, odpowiedź jest zawsze „tak”.
• Kup urządzenia z certyfikatami:
PN-EN 14604 (dym), PN-EN 50291-1 (czad).
• Przetestuj je raz w miesiącu i wymieniaj co kilka lat.
• Jeśli wynajmujesz krótko-terminowo – zamontuj czujki przed latem 2026 r.
• W domach wielorodzinnych sprawdź, czy wspólnota zadbała o części wspólne – w mieszkaniu musisz zadbać sam.
Działać trzeba teraz – później może być za późno
Czujka za 60–100 zł może ocalić życie twojej rodziny i uchronić cię przed mandatem oraz odmową odszkodowania. Termin 2030 roku wydaje się odległy, ale eksperci ostrzegają: im bliżej deadlinu, tym większe będzie ryzyko podwyżek cen i braków sprzętu.
