Jest decyzja ws. metra do Ursusa. Miasto rusza z przygotowaniami
Metro w Warszawie ma szansę dotrzeć do Ursusa. Miasto zabezpieczyło środki na prace przygotowawcze związane z przedłużeniem drugiej linii metra, która ma poprawić komunikację w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy.
Warszawa rozpoczyna przygotowania do przedłużenia drugiej linii metra z Bemowa do Ursusa. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski poinformował, że w budżecie zabezpieczono środki na prace wstępne, które mają otworzyć drogę do realizacji jednej z najbardziej oczekiwanych inwestycji transportowych na zachodzie stolicy.
Co się zmienia?
W budżecie miasta na przyszły rok zapisano 21 mln zł na prace przygotowawcze związane z wydłużeniem linii M2. Nowy odcinek miałby liczyć około czterech kilometrów i obejmować trzy stacje pasażerskie. Inwestycja została wpisana do miejskiej Strategii 2040+ jako jedno z kluczowych przedsięwzięć transportowych.
Plan zakłada powstanie stacji Ursus Północny, Szamoty oraz Ursus Niedźwiadek. Na dwóch z nich przewidziano węzły przesiadkowe z koleją, co ma znacząco poprawić dostępność komunikacyjną dzielnicy.
Fakty i tło sprawy
Rozbudowa metra pozostaje jednym z najważniejszych elementów polityki transportowej Warszawy. W dokumentach strategicznych miasta linia M2 do Ursusa została ujęta jako inwestycja priorytetowa, obok budowy linii M3 na Gocław i M4 łączącej Tarchomin z Wilanowem.
Według zapowiedzi ratusza celem długofalowym jest to, aby do 2050 roku ponad połowa mieszkańców stolicy miała dostęp do metra w zasięgu krótkiego spaceru.
Jak będą przebiegać prace?
Zarezerwowane środki mają zostać przeznaczone na działania poprzedzające właściwe projektowanie. Obejmą one m.in. analizy możliwego przebiegu trasy, ocenę oddziaływania inwestycji na otoczenie oraz szczegółowe badania geologiczne i gruntowo-wodne.
Dopiero na podstawie tych opracowań zapadną decyzje dotyczące ostatecznej lokalizacji stacji, wentylatorni oraz obiektów technicznych, w tym torów odstawczych.
Planowany przebieg linii
Zgodnie z obecnymi założeniami nowy odcinek M2 miałby odchodzić od stacji Karolin i kierować się na południe w stronę stacji kolejowej Ursus Północny. Następnie linia pobiegłaby przez rejon osiedla Szamoty, by zakończyć się w okolicach przystanku kolejowego Warszawa Ursus-Niedźwiadek.
Miasto podkreśla, że jest to wariant wstępny i może ulec zmianie po wykonaniu szczegółowych analiz technicznych.
Co z innymi liniami metra?
Równolegle trwają prace na innych odcinkach stołecznego metra. Budowa trzech nowych stacji M2 na Bemowie ma zakończyć się w 2026 roku, a linia M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław pozostaje w fazie projektowania. W przypadku linii M4 miasto zakończyło pierwszy etap prac przedprojektowych.
Podsumowanie
Decyzja o przeznaczeniu środków na przygotowania do przedłużenia metra do Ursusa to ważny sygnał dla mieszkańców zachodniej części Warszawy. Choć do rozpoczęcia budowy droga wciąż jest długa, wpisanie inwestycji do budżetu i strategii miasta oznacza, że projekt przeszedł z fazy deklaracji do realnych działań planistycznych.
