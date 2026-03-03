Jest dekret Kremla w sprawie Polski. Putin podpisał
Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret w sprawie powołania nowego ambasadora w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument został opublikowany 3 marca 2026 roku w Moskwie.
Kto został nominowany
Z treści ukazu wynika, że Georgij Wiktorowicz Michno został mianowany Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce. Decyzja została podpisana przez Władimira Putina i opatrzona numerem 124.
Dokument nosi datę 3 marca 2026 roku i został wydany na Kremlu.
Co oznacza nominacja
Tytuł ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego oznacza najwyższą rangę przedstawiciela dyplomatycznego danego państwa w innym kraju. Taka osoba reprezentuje interesy swojego państwa oraz prowadzi oficjalne relacje z władzami kraju przyjmującego.
W praktyce objęcie funkcji wymaga jeszcze formalnego przyjęcia przez państwo, do którego ambasador został skierowany.
📄 Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2026 № 124 „О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Республике Польша”
🔗https://t.co/N0QNKCOOko#Посол #Россия #Польша pic.twitter.com/YLJUheGZoq
— Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) March 3, 2026
Kontekst relacji
Relacje dyplomatyczne między Polską a Rosją w ostatnich latach pozostają napięte. W przeszłości dochodziło do wzajemnych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek dyplomatycznych oraz redukcji personelu.
Nowa nominacja może oznaczać próbę formalnego utrzymania kanałów komunikacji na szczeblu dyplomatycznym.
Co dalej
Kolejnym krokiem w procedurze będzie przedstawienie listów uwierzytelniających władzom Polski. Dopiero po ich przyjęciu ambasador będzie mógł w pełni wykonywać swoje obowiązki.
Na ten moment nie pojawiły się oficjalne komentarze ze strony polskich władz dotyczące nominacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.