Jest dekret Kremla w sprawie Polski. Putin podpisał

3 marca 2026 17:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret w sprawie powołania nowego ambasadora w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument został opublikowany 3 marca 2026 roku w Moskwie.

Autorstwa Ency – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9379757

Kto został nominowany

Z treści ukazu wynika, że Georgij Wiktorowicz Michno został mianowany Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce. Decyzja została podpisana przez Władimira Putina i opatrzona numerem 124.

Dokument nosi datę 3 marca 2026 roku i został wydany na Kremlu.

Co oznacza nominacja

Tytuł ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego oznacza najwyższą rangę przedstawiciela dyplomatycznego danego państwa w innym kraju. Taka osoba reprezentuje interesy swojego państwa oraz prowadzi oficjalne relacje z władzami kraju przyjmującego.

W praktyce objęcie funkcji wymaga jeszcze formalnego przyjęcia przez państwo, do którego ambasador został skierowany.

Kontekst relacji

Relacje dyplomatyczne między Polską a Rosją w ostatnich latach pozostają napięte. W przeszłości dochodziło do wzajemnych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek dyplomatycznych oraz redukcji personelu.

Nowa nominacja może oznaczać próbę formalnego utrzymania kanałów komunikacji na szczeblu dyplomatycznym.

Co dalej

Kolejnym krokiem w procedurze będzie przedstawienie listów uwierzytelniających władzom Polski. Dopiero po ich przyjęciu ambasador będzie mógł w pełni wykonywać swoje obowiązki.

Na ten moment nie pojawiły się oficjalne komentarze ze strony polskich władz dotyczące nominacji.

