Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Prezydent podjął decyzję

25 maja 2026 16:28 | Autor: Bartłomiej Radecki

Prezydent podjął decyzję w sprawie kierownictwa Sądu Najwyższego. Nowym pierwszym prezesem SN został sędzia Zbigniew Kapiński, specjalizujący się w prawie karnym i procedurze karnej. Informację oficjalnie potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podczas konferencji prasowej.

Grafika poglądowa (Generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Informację o powołaniu sędziego Zbigniewa Kapińskiego przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak podkreślono podczas konferencji prasowej, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego posiada wieloletnie doświadczenie w pracy sędziego oraz działalności dydaktycznej.

To jedna z najważniejszych funkcji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami SN oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.

Specjalista od prawa karnego

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że sędzia Kapiński specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym i procedurze karnej.

W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził liczne szkolenia oraz działalność dydaktyczną skierowaną między innymi do sędziów, prokuratorów, radców prawnych i notariuszy.

Pełnił także funkcję egzaminatora aplikacji adwokackiej.

Jedna z najważniejszych funkcji w państwie

Stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego należy do kluczowych funkcji w polskim systemie prawnym. Osoba pełniąca tę rolę ma wpływ na organizację pracy Sądu Najwyższego oraz funkcjonowanie całego wymiaru sprawiedliwości.

Decyzja prezydenta kończy okres oczekiwania na wybór nowego szefa SN i już wywołuje komentarze w środowisku prawniczym oraz politycznym.

