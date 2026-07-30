Jest oficjalne potwierdzenie. „Rakieta manewrująca, zdolna przenosić nawet głowice jądrowe”
W nocy ze środy na czwartek w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 – potwierdził to na antenie TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie, zostawiając krater o głębokości 5 metrów i szerokości 10 metrów. Nikt nie został ranny, ale zdarzenie odsłoniło luki w systemie ostrzegania mieszkańców.
Sześć minut, które zaniepokoiły Lubelszczyznę
Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, niezidentyfikowany obiekt pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej o godzinie 3:40. Do jego rozpoznania i ewentualnego przechwycenia skierowano dyżurujący myśliwiec F-16. Sześć minut później, o 3:46, obiekt zniknął z radarów. Miejsce jego upadku zlokalizowano niedługo potem w okolicach Tarnawy-Kolonii. W 17 powiatach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe.
Na miejsce zdarzenia pojechali premier Donald Tusk, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo. Jak poinformował po południu rzecznik tej prokuratury Marcin Kozak, badania terenu potwierdziły, że w Tarnawie-Kolonii spadła rakieta, a nie dron – najprawdopodobniej oznaczona jako Ch-101, zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości.
Wiceminister potwierdza: to była rosyjska rakieta
Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym generałem Nowakiem i możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, że była to rosyjska rakieta Ch-101, czyli rakieta manewrująca, zdolna przenosić nawet głowice jądrowe, która wybuchła przy zderzeniu z ziemią – przekazał na antenie TVN24 Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Chodzi o generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, mianowanego na to stanowisko na początku czerwca 2026 roku.
Tomczyk przekazał też, że w pewnym momencie w kierunku Polski leciało aż 20 rakiet. Zapytany, czy doszło do celowej prowokacji ze strony Rosji, odpowiedział, że każda z opcji jest możliwa i że pełniejszej odpowiedzi mogą dostarczyć dopiero informacje wywiadowcze w kolejnych tygodniach. Dodał, że tego rodzaju sytuacje będą się powtarzać. Warto przy tym doprecyzować dane techniczne pocisku – według amerykańskiego think tanku GlobalSecurity.org, rakieta Ch-101 przenosi głowicę konwencjonalną o masie 400 kilogramów, a zdolność przenoszenia głowic jądrowych ma jej siostrzany wariant oznaczony jako Ch-102. Należy jednak do tej samej „rodziny” pocisków.
Syreny zawyły, SMS-ów zabrakło
To właśnie brak spójnej informacji dla mieszkańców wywołał największą krytykę po całym zdarzeniu. Syreny alarmowe w kilkunastu powiatach lubelskich zadziałały, ale system SMS-owych alertów RCB – który miałby wyjaśnić mieszkańcom, co się dzieje i jak się zachować – nie został uruchomiony. Część osób w rejonie zdarzenia dowiedziała się o incydencie dopiero z mediów społecznościowych, długo po tym, jak syreny ucichły.
Premier Donald Tusk tłumaczył później, że wiadomości SMS nie zostały wysłane, bo syrena jest szybsza, ale zapowiedział zmianę procedur – po ustaniu zagrożenia mieszkańcy mają odtąd otrzymywać uspokajające wiadomości SMS, informujące wprost, że alarm został odwołany. Krytycznie o reakcji systemu ostrzegania wypowiedział się generał Jarosław Kraszewski, oceniając w rozmowie z Polsat News, że mieszkańcy nie wiedzieli, gdzie się schronić, a same procedury wymagają pilnych, regularnych szkoleń kryzysowych. Podobnego zdania byli eksperci cytowani przez Interię – zwracali uwagę, że polski system ostrzegania był budowany z myślą o zagrożeniach czasu pokoju, takich jak pogoda, a nie o nagłym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez uzbrojony obiekt lecący ze wschodu.
Ukraiński szef dyplomacji Andrij Sybiha napisał na platformie X, że rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną NATO, przekraczając granicę w okolicach Hrubieszowa. Premier Tusk podziękował za solidarność przywódcom Unii Europejskiej i NATO, a swoje wsparcie zadeklarował między innymi premier Szwecji Ulf Kristersson. Teren wokół krateru pozostaje zamknięty dla osób postronnych na czas zbierania materiału dowodowego, a mieszkańcy powiatów przygranicznych muszą liczyć się ze wzmożoną obecnością patroli policji, Straży Granicznej i wojska. Jak podkreślają służby, nie stwierdzono skażenia ani zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców, dlatego nie zdecydowano się na ewakuację żadnej miejscowości.
Kto uruchomiłby syreny w Warszawie?
Zdarzenie na Lubelszczyźnie postawiło pytanie, które dotyczy każdego dużego miasta w Polsce, także Warszawy – kto właściwie odpowiada za ogłoszenie alarmu, gdyby podobny obiekt pojawił się nad stolicą. Jak przypomniała Polska Agencja Prasowa, o uruchomieniu alertu SMS RCB dla danego obszaru decyduje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale wniosek o jego uruchomienie kieruje do niego właściwy wojewoda – w przypadku Warszawy byłby to wojewoda mazowiecki, koordynujący działania na poziomie całego województwa.
Za samo ogłoszenie alarmu na terenie miasta odpowiadają jednak władze lokalne. W Warszawie, jako mieście na prawach powiatu, tę rolę pełni prezydent miasta, działający we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. To prezydent odpowiada za przekazanie alarmów i komunikatów podmiotom ochrony ludności na terenie stolicy i to on może wnioskować do wojewody mazowieckiego o rozszerzenie systemu ostrzegania, jeśli sytuacja tego wymaga. Krytyka, jaka spadła na system po zdarzeniu w Tarnawie-Kolonii, dotyczyła właśnie koordynacji między tymi szczeblami – wojewódzkim i miejskim – a nie samych syren, które w Lublinie i okolicach zadziałały zgodnie z procedurą.
Upewnij się czy wiesz jak rozpoznać sygnały alarmowe
Przy okazji alarmu na Lubelszczyźnie okazało się, że większość ludzi było przerażonych, ale niewielu wie co tak naprawdę wyjące syreny oznaczają.
Długi, ciągły dźwięk syreny oznacza ogłoszenie alarmu i konieczność schronienia się w najbliższym bezpiecznym miejscu, najlepiej z dala od okien. Sygnał przerywany, składający się z krótszych dźwięków, oznacza odwołanie alarmu – dopiero wtedy warto szukać dodatkowych informacji w telewizji, radiu czy oficjalnych serwisach rządowych. Eksperci cytowani przez Interię podkreślają wprost, że w trakcie samego alarmu nie należy dzwonić na numery alarmowe ani wychodzić z domu w poszukiwaniu informacji – to tylko obciąża służby i zwiększa ryzyko w chaotycznej sytuacji.
Aplikacja mObywatel na razie nie obsługuje ostrzeżeń tego typu – komunikaty o zagrożeniach można znaleźć w darmowej aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, prowadzonej przez MSWiA we współpracy z Telewizją Polską, choć i ten kanał, jak pokazało zdarzenie na Lubelszczyźnie, nie zawsze działa tak szybko, jak powinien. Zamiast polegać wyłącznie na jednym źródle, warto śledzić kilka kanałów naraz – stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, komunikaty wojewody mazowieckiego i informacje miejskie – i traktować z ostrożnością niepotwierdzone doniesienia krążące w mediach społecznościowych, zanim napłynie oficjalne potwierdzenie służb.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.