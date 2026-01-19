„Jestem wstrząśnięty”. Prezydent Warszawy reaguje na śmierć 5-latka. Padła ważna deklaracja
Echa tragedii na Pradze-Południe dotarły na szczyty stołecznej władzy. Rafał Trzaskowski przerwał milczenie po koszmarnym wypadku, w którym życie straciło małe dziecko. Prezydent stolicy nie kryje emocji, pisząc o braku słów w obliczu takiego dramatu. Jednocześnie składa twardą obietnicę: sprawcy muszą zostać ukarani, a walka o bezpieczeństwo na ulicach będzie kontynuowana.
Tragiczne wieści ze szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł 5-letni chłopiec potrącony na Grochowie, wywołały natychmiastową reakcję Rafała Trzaskowskiego. Włodarz miasta przyznał wprost, że jest głęboko wstrząśnięty zdarzeniem, do którego doszło w jednej z dzielnic Warszawy.
Kondolencje i ból. „Nie ma odpowiednich słów”
Prezydent podkreślił bezmiar tragedii, zaznaczając, że w obliczu śmierci dziecka, które zmarło w wyniku odniesionych obrażeń, język staje się bezradny. Trzaskowski przekazał wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego chłopca, zapewniając, że łączy się w bólu z jego najbliższymi.
Oczekiwanie na sprawiedliwość i działania miasta
W oświadczeniu pojawił się również ton stanowczości. Rafał Trzaskowski wyraził jasne oczekiwanie, że przyczyny tego tragicznego wypadku zostaną sprawnie ustalone, a winni poniosą konsekwencje i zostaną ukarani.
Jednocześnie prezydent złożył publiczne zobowiązanie. Zadeklarował, że jako włodarz miasta będzie dalej konsekwentnie działał na rzecz zwiększania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na warszawskich ulicach, aby zapobiec podobnym dramatom w przyszłości.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.