„Jesteś monitorowany” w wiadomości SMS. Pilny komunikat CBŚ!
Centralne Biuro Śledcze Policji alarmuje: oszuści wykorzystują nową, wyjątkowo perfidną metodę manipulacji, podszywając się pod kierownictwo służb mundurowych. Jeśli otrzymasz wiadomość o treści „Jesteś monitorowany”, zachowaj zimną krew – to próba kradzieży Twoich oszczędności i danych osobowych
W połowie lutego 2026 roku Centralne Biuro Śledcze Policji wydało pilny komunikat dotyczący fali fałszywych wiadomości SMS. Przestępcy w swoich działaniach wykorzystują autorytet instytucji państwowych, podając się m.in. za zastępcę komendanta CBŚP, insp. Artura Kowalczewskiego. W treści wiadomości pojawiają się szczegółowe dane, takie jak numer wniosku AB-IP.185.6.2026 oraz informacja o rzekomym zabezpieczeniu oznakowanej gotówki w kwocie 97 826,00 zł. Wszystko to ma na celu uwiarygodnienie oszustwa i nakłonienie ofiary do szybkiego, nieprzemyślanego kontaktu.
Ta metoda opiera się na mechanizmie silnego stresu i tzw. tunelowego widzenia. Kiedy czytamy komunikat „Jesteś monitorowany”, nasz mózg automatycznie przełącza się w tryb walki lub ucieczki. Oszuści celowo używają nazwisk autorytetów, aby wyłączyć nasze krytyczne myślenie. W stanie silnego wzburzenia emocjonalnego przestajemy analizować logikę zdarzenia, a zaczynamy działać impulsywnie, co jest dokładnie tym, na co liczą przestępcy. Najlepszą obroną jest w takim przypadku świadome zatrzymanie się i danie sobie czasu na opadnięcie emocji.
Służby przypominają, że policjanci nigdy nie informują o prowadzonych działaniach operacyjnych drogą SMS-ową ani nie proszą o przekazanie kodów BLIK czy dostępów do bankowości elektronicznej. Każda prośba o kliknięcie w link lub zeskanowanie kodu QR przesłana w ten sposób jest z całą pewnością próbą kradzieży.
Nie panikuj po przeczytaniu SMS-a: Zrozum, że komunikat o „monitorowaniu” to jedynie socjotechnika mająca wywołać lęk.
Zignoruj prośbę o kontakt: Nie odpisuj na wiadomość i nie dzwoń pod numery podane w treści SMS-a.
Chroń dane logowania: Pod żadnym pozorem nie wpisuj haseł do banku ani danych kart płatniczych na stronach, do których linki otrzymałeś w wiadomości.
Weryfikuj informacje: Jeśli masz wątpliwości, samodzielnie zadzwoń na oficjalny numer najbliższej jednostki Policji, wybierając numer ręcznie (nie oddzwaniaj z listy połączeń).
Zgłoś próbę oszustwa: Prześlij podejrzaną wiadomość SMS na bezpłatny numer 8080 (CERT Polska), aby pomóc w blokowaniu oszustów.
‼️UWAGA‼️Przestępcy podszywają się po policjantów @CBSPolicji tym razem za pomocą wiadomości SMS.
🔴 Nie reagujmy na tego typu próby kontaktu bo jest to oszustwo❗️
🔴 Zachowajmy szczególną ostrożność❗️
🔴 Przestępcy modyfikują metody działania i tylko czekają na nasz błąd❗️… pic.twitter.com/wHRbtNAUkL
— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) February 17, 2026
