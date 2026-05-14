Jeszcze dzień wcześniej śmiali się pod blokiem. Potem w mieszkaniu na Woli znaleziono ciało 67-letniej kobiety
Mieszkańcy bloku przy ulicy Jana Olbrachta na warszawskiej Woli wciąż nie mogą otrząsnąć się po tragedii, która rozegrała się tam we wtorek. Jeszcze dzień wcześniej sąsiedzi widzieli 67-letnią Ewę przed budynkiem. Rozmawiała, żartowała i nic nie wskazywało na nadchodzący dramat. Kilkanaście godzin później policjanci znaleźli jej ciało w mieszkaniu.
Na miejscu zatrzymano mężczyznę, który zabarykadował się w łazience z nożem.
„Nic złego się tutaj nie działo”
Wtorkowa interwencja służb wstrząsnęła mieszkańcami spokojnego osiedla na Woli. Sąsiedzi przyznają, że do dziś nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się za ścianą.
- „Nigdy nie było żadnej policji, nic. Nasza klatka uchodziła za najspokojniejszą” – opowiada jedna z mieszkanek w rozmowie z „Super Expressem”.
Kobieta dobrze pamięta swoje ostatnie spotkanie z Ewą.
- „To było w poniedziałek, około trzynastej. Wynosiłam śmieci. Ewa była po operacji biodra, o kulach, wsiadała do samochodu. Syn jej pomagał” – wspomina.
Jak podkreśla, między sąsiadkami doszło wtedy do zwyczajnej rozmowy. Były nawet żarty.
„Te dzieci były nadzwyczaj spokojne”
Sąsiedzi nie ukrywają zaskoczenia, bo rodzina miała opinię bardzo spokojnej i bezproblemowej.
- „Te dzieci były nadzwyczaj spokojne. Syn zawsze mówił „dzień dobry”, kulturalny człowiek. Córka też bezproblemowa. Nic złego się tutaj nie działo” – mówi mieszkanka bloku.
Jeszcze niedawno 67-latka normalnie zajmowała się wnuczką.
- „Widziałam, jak odbierała ją ze szkoły, bo często to robiła. Ona jeszcze pracowała, mimo że ja już jestem na emeryturze” – dodaje sąsiadka.
Krzyki, policja i wejście siłowe
We wtorek po południu spokojna klatka schodowa zamieniła się w miejsce policyjnej akcji. Mieszkańcy usłyszeli sygnały karetek i radiowozów.
- „Było słychać karetkę i policję. Potem krzyczeli: „Proszę otworzyć drzwi, policja!”. A później weszli ci z tarczą” – relacjonuje kobieta.
Według ustaleń policji w mieszkaniu znajdował się mężczyzna, który zabarykadował się w łazience z nożem. Funkcjonariusze obezwładnili go przy użyciu gazu i tarcz ochronnych.
Sąsiedzi widzieli moment wyprowadzania zatrzymanego.
- „Miał całą twarz we krwi. Położyli go na nosze i przypięli pasami. Widziałam też córkę, która podała mu jakieś ubranie” – opowiada mieszkanka.
Najgorsza wiadomość przyszła rano
Wieczorem blok nadal był pełen policjantów zabezpieczających miejsce tragedii. Funkcjonariusze pracowali tam jeszcze późno w nocy.
- „Jeszcze koło 22 rozmawiałyśmy z sąsiadką, czy zamykać drzwi na noc. Wtedy policjant zapytał, czy mogą zostać otwarte, bo funkcjonariusze będą się jeszcze kręcić po budynku” – wspomina kobieta.
Najbardziej dramatyczna informacja dotarła jednak dopiero następnego dnia rano.
- „Sąsiadka zapukała do drzwi i krzyczy: „Sąsiadko, zabójstwo!”. Ja nie mogłam uwierzyć. Mówię panu, jeszcze się trzęsę” – mówi poruszona mieszkanka Woli.
Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 67-letniej kobiety. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów sprawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.