Jolanta Kwaśniewska zabrała głos po wywiadzie Marty Nawrockiej. Padły konkretne słowa

25 lutego 2026 17:39 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 wciąż wywołuje komentarze. Do rozmowy żony Karola Nawrockiego odniosła się także była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W rozmowie z Plejadą pogratulowała jej odwagi i przyznała, że występ w tej stacji był dla niej zaskoczeniem.

Fot. Shutterstock

Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 wywołał szeroką dyskusję w mediach i wśród komentatorów. Do rozmowy żony Karola Nawrockiego odniosła się także była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W rozmowie z Plejadą podkreśliła, że występ w tej stacji był dla niej zaskoczeniem.

Głośny wywiad Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka udzieliła wywiadu Joannie Kryńskiej w TVN24. W rozmowie mówiła o swojej pracy zawodowej sprzed objęcia funkcji pierwszej damy, a także o planach i projektach, które zamierza realizować.

Najwięcej emocji wzbudziły jednak odpowiedzi dotyczące kwestii światopoglądowych, w tym aborcji i in vitro. Wywiad spotkał się z mieszanymi reakcjami – część odbiorców oceniła go pozytywnie, inni wyrażali krytyczne opinie.

Jolanta Kwaśniewska komentuje wywiad Marty Nawrockiej

O ocenę pierwszego wywiadu żony Karola Nawrockiego została zapytana również Jolanta Kwaśniewska. W rozmowie z Plejadą była prezydentowa powiedziała:

„Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej”.

Była pierwsza dama w ten sposób odniosła się do faktu, że rozmowa została przeprowadzona w stacji, która bywa postrzegana jako wymagające medium w kontekście tematów politycznych i światopoglądowych.

Marta Nawrocka mówiła o in vitro i aborcji

W wywiadzie dla TVN24 Marta Nawrocka podzieliła się osobistym doświadczeniem. „Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam” – wyznała.

Dodała także: „Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (…) jestem za życiem, a przeciwko aborcji”.

Odniosła się również do kwestii in vitro. „Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa” – powiedziała pierwsza dama.

Zapytana o wsparcie państwa w tej kwestii, poprosiła o „inny zestaw pytań”.

Wywiad nadal budzi komentarze w przestrzeni publicznej, a głos Jolanty Kwaśniewskiej stał się jednym z bardziej zauważalnych odniesień do tej rozmowy.

