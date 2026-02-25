Jolanta Kwaśniewska zabrała głos po wywiadzie Marty Nawrockiej. Padły konkretne słowa
Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 wciąż wywołuje komentarze. Do rozmowy żony Karola Nawrockiego odniosła się także była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W rozmowie z Plejadą pogratulowała jej odwagi i przyznała, że występ w tej stacji był dla niej zaskoczeniem.
Jolanta Kwaśniewska oceniła wywiad Marty Nawrockiej. „Gratuluję tej odwagi”
Głośny wywiad Marty Nawrockiej
Marta Nawrocka udzieliła wywiadu Joannie Kryńskiej w TVN24. W rozmowie mówiła o swojej pracy zawodowej sprzed objęcia funkcji pierwszej damy, a także o planach i projektach, które zamierza realizować.
Najwięcej emocji wzbudziły jednak odpowiedzi dotyczące kwestii światopoglądowych, w tym aborcji i in vitro. Wywiad spotkał się z mieszanymi reakcjami – część odbiorców oceniła go pozytywnie, inni wyrażali krytyczne opinie.
Jolanta Kwaśniewska komentuje wywiad Marty Nawrockiej
O ocenę pierwszego wywiadu żony Karola Nawrockiego została zapytana również Jolanta Kwaśniewska. W rozmowie z Plejadą była prezydentowa powiedziała:
„Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej”.
Była pierwsza dama w ten sposób odniosła się do faktu, że rozmowa została przeprowadzona w stacji, która bywa postrzegana jako wymagające medium w kontekście tematów politycznych i światopoglądowych.
Marta Nawrocka mówiła o in vitro i aborcji
W wywiadzie dla TVN24 Marta Nawrocka podzieliła się osobistym doświadczeniem. „Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam” – wyznała.
Dodała także: „Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (…) jestem za życiem, a przeciwko aborcji”.
Odniosła się również do kwestii in vitro. „Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa” – powiedziała pierwsza dama.
Zapytana o wsparcie państwa w tej kwestii, poprosiła o „inny zestaw pytań”.
Wywiad nadal budzi komentarze w przestrzeni publicznej, a głos Jolanty Kwaśniewskiej stał się jednym z bardziej zauważalnych odniesień do tej rozmowy.
