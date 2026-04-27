Jurek Owsiak komentuje zbiórkę Łatwoganga. Padły ważne słowa
Rekordowa zbiórka Łatwoganga odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Po zakończeniu akcji, w której zebrano ponad 250 mln zł, głos zabrał Jurek Owsiak. Lider WOŚP pogratulował organizatorom i przyznał, że nowe pokolenie twórców pokazuje zupełnie inne podejście do działalności charytatywnej, z którego warto czerpać inspirację.
Owsiak o zbiórce Łatwoganga. „Musimy się od was uczyć”
Rekordowa zbiórka Łatwoganga wywołała szeroki odzew także wśród doświadczonych działaczy społecznych. Jurek Owsiak publicznie skomentował akcję, która przyniosła ponad 250 mln zł, podkreślając jej znaczenie i skalę zaangażowania.
Rekordowa kwota i reakcja lidera WOŚP
Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych pogratulował organizatorom zbiórki prowadzonej przez Łatwoganga.
„250 milionów złotych… suma nieprawdopodobna” – powiedział, odnosząc się do wyniku akcji.
Owsiak zaznaczył, że skala zbiórki robi ogromne wrażenie i ma realne znaczenie dla wsparcia onkologii dziecięcej w Polsce.
Porównanie do początków WOŚP
W swojej wypowiedzi Owsiak nawiązał do pierwszego finału WOŚP z 1993 roku. Po przeliczeniu na dzisiejsze wartości, ówczesna zbiórka wyniosła około 3,7 mln zł.
Mimo różnicy w kwotach, lider fundacji zauważył podobieństwo w zaangażowaniu społecznym. Według niego energia towarzysząca obecnej akcji przypomina początki WOŚP.
Zwrócił też uwagę na zmiany technologiczne – od telefonów i faksów do transmisji na żywo, które umożliwiają natychmiastowe dotarcie do milionów odbiorców.
„To my musimy się uczyć”
Jednym z najważniejszych elementów wypowiedzi była deklaracja dotycząca przyszłości działań charytatywnych.
„To jest taki moment, w którym także ja (…) mówię wprost: to my się także od was musimy uczyć” – podkreślił Owsiak.
Według niego nowe pokolenie twórców internetowych wyznacza nowe standardy w organizowaniu zbiórek i angażowaniu społeczności.
Nowy model działania w internecie
Akcja Łatwoganga pokazała, jak skutecznie można łączyć transmisję na żywo, obecność znanych osób i zaangażowanie widzów.
Nowoczesna forma zbiórki pozwala na szybkie gromadzenie środków i docieranie do nowych grup darczyńców, które wcześniej nie angażowały się w podobne inicjatywy.
Zdaniem Owsiaka to kierunek, który będzie miał coraz większe znaczenie w przyszłości.
Wsparcie dla dziecięcej onkologii
Zebrane środki trafią do organizacji wspierających leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Owsiak zwrócił uwagę, że pomoc nie ogranicza się tylko do zakupu sprzętu.
Istotne są także codzienne potrzeby pacjentów, takie jak rehabilitacja, leki czy warunki pobytu w szpitalach.
Podkreślił rolę fundacji w uzupełnianiu systemu ochrony zdrowia i wsparciu rodzin w trudnych sytuacjach.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowy etap zbiórek
Reakcja Owsiaka pokazuje, że zmienia się sposób prowadzenia działań społecznych:
– internet staje się głównym narzędziem zbiórek
– młode pokolenie angażuje nowe grupy odbiorców
– transmisje na żywo zwiększają skalę wsparcia
– duże kwoty mogą być zbierane w krótkim czasie
Zbiórka Łatwoganga może wyznaczyć nowy standard dla działań charytatywnych w Polsce.
