Już nie tylko plastik i papier! Sprawdź, co musisz wrzucać do nowych, kolorowych kontenerów

Lekomat w Miastkowie. Pierwszy taki automat na Podlasiu

Obowiązek segregacji śmieci od dawna nie jest już kwestią oszczędności, lecz sztywnym wymogiem prawnym. Mimo to odpady o charakterze medycznym wciąż stanowią ogromne wyzwanie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Naprzeciw tym potrzebom wyszły władze gminy Miastkowo na Podlasiu, gdzie tuż obok popularnego olejomatu stanęło unikalne urządzenie, całodobowy lekomat.

To dopiero druga tego typu instalacja w skali całego kraju i absolutny debiut w tym regionie Polski. Maszyna jest ogólnodostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i mogą z niej korzystać wszyscy chętni, również osoby spoza terenu gminy. Cały proces opiera się na dedykowanej aplikacji mobilnej, która pozwala na bezpłatne pobranie specjalnych, szczelnych pudełek w kolorach białym i czerwonym, które po zapełnieniu deponuje się wewnątrz automatu.