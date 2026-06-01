Już nie tylko plastik i papier! Sprawdź, co musisz wrzucać do nowych, kolorowych kontenerów

Lekomat w Miastkowie. Pierwszy taki automat na Podlasiu
Obowiązek segregacji śmieci od dawna nie jest już kwestią oszczędności, lecz sztywnym wymogiem prawnym. Mimo to odpady o charakterze medycznym wciąż stanowią ogromne wyzwanie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Naprzeciw tym potrzebom wyszły władze gminy Miastkowo na Podlasiu, gdzie tuż obok popularnego olejomatu stanęło unikalne urządzenie, całodobowy lekomat.
To dopiero druga tego typu instalacja w skali całego kraju i absolutny debiut w tym regionie Polski. Maszyna jest ogólnodostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i mogą z niej korzystać wszyscy chętni, również osoby spoza terenu gminy. Cały proces opiera się na dedykowanej aplikacji mobilnej, która pozwala na bezpłatne pobranie specjalnych, szczelnych pudełek w kolorach białym i czerwonym, które po zapełnieniu deponuje się wewnątrz automatu.
– To nasz najnowszy projekt. Można tu przez całą dobę zostawiać przeterminowane leki, tabletki, syropy, ale także np. pozostałości po domowych iniekcjach i inne artykuły medyczne – wyjaśnia Paweł Retmaniak z firmy EMKA, która specjalizuje się w profesjonalnym odbiorze i utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Biały czy czerwony? Instrukcja obsługi nowych pojemników
Zastosowanie dwóch odrębnych kolorów ma kluczowe znaczenie dla późniejszego procesu sortowania i utylizacji w spalarniach. Podział na frakcje chemiczne i biologiczne ułatwia zarządzanie strumieniem niebezpiecznych substancji:
- Pojemnik biały: Przeznaczony jest wyłącznie na farmaceutyki. Powinny tam trafiać stare, przeterminowane lub niedokończone lekarstwa, w tym tabletki, kapsułki, maści oraz syropy.
- Pojemnik czerwony: Służy do zbiórki domowych odpadów medycznych zanieczyszczonych biologicznie. To idealne miejsce na igły, strzykawki po codziennych zastrzykach, zużyte sensory do monitorowania poziomu glukozy czy zużyte materiały opatrunkowe.
Przewodnik po domowej gospodarce odpadami medycznymi
Dzięki nowym automatom pacjenci przechodzący długotrwałe terapie w domach nie muszą już gromadzić zużytych strzykawek ani regularnie jeździć do aptek czy przychodni, by bezpiecznie pozbyć się materiałów biologicznych.
|Rodzaj problematycznego odpadu
|Właściwy kontener / Miejsce zbiórki
|Kluczowe zalecenia bezpieczeństwa
|Przeterminowane leki (pigułki, syropy)
|Biały pojemnik w lekomacie lub dedykowane kosze w aptekach.
|Wyrzucaj bez opakowań zbiorczych (kartoników), bezpośrednio w blisterkach lub buteleczkach.
|Igły, strzykawki, sensory glikemii
|Czerwony pojemnik w lekomacie lub transport do punktu PSZOK.
|Bezwzględnie zabezpiecz ostrza przed wyrzuceniem, aby igła nie przebiła worka lub pudełka i nie zraniła sortowacza.
|Pojedyncze plastry, gaziki po drobnych zranieniach
|Pojemnik na odpady zmieszane (czarny).
|Materiały te nie podlegają recyklingowi. Pamiętaj: nigdy nie wrzucaj zużytych gazików do toalety!
Co zrobić, gdy w Twojej gminie nie ma lekomatu?
Wrzucanie strzykawek, ampułek czy chemikaliów do tradycyjnych, czarnych pojemników na śmieci zmieszane jest skrajną nieodpowiedzialnością. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne i mechaniczne dla pracowników firm wywozowych.
Jeśli Twój samorząd nie zainwestował jeszcze w nowoczesne automaty całodobowe, większe ilości odpadów medycznych pozostałych po kuracji należy gromadzić w szczelnych pojemnikach o twardych ściankach. Tak zabezpieczony pakiet należy dostarczyć osobiście do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szczegółowy wykaz placówek przyjmujących takie materiały oraz godziny ich otwarcia są zawsze publicznie dostępne na portalach internetowych poszczególnych urzędów miast i gmin.
