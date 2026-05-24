Już się zaczęło. Naładuj powerbanki, urządzenia, przygotuj Internet mobilny
Od jutra przez 3 kolejne dni robocze Stoen Operator będzie wyłączał zasilanie na kilkunastu ulicach w różnych częściach Warszawy. Najdłuższa z zaplanowanych przerw trwa 11 godzin – od wczesnego rana do wieczora. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście, i przygotuj się zanim prąd zniknie bez uprzedzenia.
Poniedziałek zaczyna się bez prądu na Fortowej
Pierwsza przerwa uderzy jutro, 25 maja. Ul. Fortowa 22-22E straci zasilanie od godz. 8:30 do 16:00 – łącznie 7,5 godziny. Przyczyną jest budowa nowej sieci. To przerwa na cały roboczy poranek i dużą część popołudnia. Dla pracujących zdalnie oznacza to konieczność zaplanowania pracy z wyprzedzeniem lub znalezienia innego miejsca z dostępem do prądu i internetu.
Wtorek z największą liczbą wyłączeń naraz
Środek tygodnia przyniesie zdecydowanie najwięcej jednoczesnych przerw. 26 maja wyłączenia obejmą kilka niezależnych od siebie obszarów miasta.
Najdłużej bez prądu zostanie okolica ul. Grójecka 103, 116, 118, 120 i 122 oraz ul. Karola Dickensa 16, 18 i 20 – przerwa potrwa aż 11 godzin, od 7:30 do 18:30. Przyczyną jest modernizacja stacji transformatorowej nr 6700. To jedna z dłuższych planowych przerw, jakie Stoen przeprowadza w ostatnich miesiącach – zaczyna się przed ósmą rano i kończy wieczorem, kiedy część mieszkańców wraca już z pracy.
Prawie tak samo długo, bo od 7:30 do 18:00, zasilania nie będzie na rozległym obszarze obejmującym ul. Harmonistów 1, 4 i 6, ul. Jana Skrzyneckiego 2-3, ul. Kaczeńca 1-4, 6, 8, 12 i 14, ul. Benedykta Hertza 6-7, 9-13B, 15-15A, ul. Bronisława Czecha 1, 3-6 i 9, ul. Sejmikową 2, 4, 8 i 10, ul. Widoczną 2 oraz ul. Wydawniczą 64, 68, 70, 72 i 74. Powód: modernizacja stacji transformatorowej nr 9584 i wymiana rozdzielnicy nN. Przy takiej liczbie ulic w zasięgu wyłączenia warto sprawdzić na stoen.pl, czy lista obejmuje numery sąsiednich budynków.
Tego samego dnia przerwy obejmą jeszcze 3 kolejne adresy. Ul. Bocheńska 22 – od 8:00 do 15:00 (modernizacja i rozbudowa sieci). Ul. Weteranów 12-12H, 14-15 i 17-17D – od 8:00 do 14:00 (rozbudowa sieci kablowej 0,4kV). Ul. Radna 9 – od 7:00 do 13:00 (wymiana złącza kablowego).
Środa kończy tygodniowy maraton robót
Ostatnia przerwa z tej serii zaplanowana jest na 27 maja. Ul. Barwnicza 8 straci zasilanie od 10:00 do 16:00 – 6 godzin na przebudowę sieci kablowej 0,4kV. To stosunkowo krótka przerwa jak na ten tydzień, ale wciąż wystarczająco długa, żeby zakłócić cały dzień pracy zdalnej.
Modernizacja sieci, nie awaria – ale efekt ten sam
Stoen Operator zaznacza przy każdej z tych przerw, że planowane wyłączenie może być odwołane bez uprzedzenia. To ważna informacja w dwie strony: prąd może wrócić wcześniej, ale wyłączenie może też nie dojść do skutku i zostać przesunięte na inny termin bez osobnego komunikatu. Większość robót wynika z rozbudowy sieci pod nowe inwestycje budowlane lub modernizacji starych stacji transformatorowych i kabli niskiego napięcia – infrastruktury, której część pochodzi z lat 70. i 80.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) operator sieci dystrybucyjnej ma obowiązek powiadamiania odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii z wyprzedzeniem. Szczegółowe terminy i sposób informowania określa taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE – w przypadku Stoen Operator obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.
Co zrobić zanim prąd zniknie
Kilka godzin przed planowanym wyłączeniem warto naładować do pełna smartfon, laptop i powerbank. Jeśli pracujesz zdalnie, poinformuj pracodawcę lub zaplanuj alternatywne miejsce pracy – kafejka, biblioteka, coworking. Lodówka i zamrażarka wytrzymają kilkugodzinną przerwę bez strat, pod warunkiem że nie będziesz ich otwierać częściej niż konieczne. Przy 11-godzinnej przerwie na Grójeckiej sytuacja jest już inna – produkty wymagające chłodzenia warto rozważyć przeniesienie do sąsiadów lub zużyć wcześniej.
Jeśli masz w domu osoby zależne od sprzętu medycznego wymagającego zasilania – koncentrator tlenu, respirator, pompa insulinowa – skontaktuj się z Stoen Operator pod numer pogotowia energetycznego lub napisz na adres operatora z wyprzedzeniem. Operator ma obowiązek uwzględniać takie przypadki w planowaniu prac.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy dni robocze w Warszawie
Jeśli mieszkasz na jednej z wymienionych ulic, masz jeszcze dziś wieczór i jutrzejszy ranek na przygotowanie. Pełna lista planowanych wyłączeń z możliwością wyszukiwania po adresie dostępna jest na stoen.pl w zakładce „Planowane wyłączenia” – warto sprawdzić nie tylko swój numer, ale też sąsiednie budynki, bo zakres wyłączenia może obejmować adresy spoza opublikowanej listy. Awarie niezwiązane z planowymi pracami można zgłaszać pod numer pogotowia energetycznego Stoen Operator, działającego całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
