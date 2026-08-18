JYSK tnie cenę o 70 proc. Ten praktyczny hit kosztuje teraz mniej niż 20 zł
Takiej ceny trudno było się spodziewać. W ramach wyprzedaży letniej kolekcji JYSK mocno przecenił jeden z produktów przydatnych podczas wyjazdów, pikników i zakupów spożywczych. Torba termiczna MYRA kosztowała wcześniej 65 zł, a po obniżce jej cena spadła do zaledwie 19,50 zł. To przecena o 70 proc.
Końcówka lata to okres, w którym sieci handlowe pozbywają się części sezonowego asortymentu. Właśnie wtedy można znaleźć największe obniżki. Tym razem uwagę zwraca produkt, który wcale nie musi trafić do szafy wraz z nadejściem jesieni.
Z 65 zł na 19,50 zł. JYSK mocno obniżył cenę
Przecena dotyczy brązowej torby termicznej MYRA. Jej regularna cena wynosiła 65 zł. Obecnie trzeba za nią zapłacić 19,50 zł.
Oznacza to, że kupujący zostawia w portfelu 45,50 zł w stosunku do wcześniejszej ceny. Obniżka wynosi dokładnie 70 proc.
Przy cenie poniżej 20 zł produkt może zainteresować nie tylko osoby planujące ostatnie wakacyjne wyjazdy. Torba termiczna przydaje się także podczas codziennych zakupów, szczególnie przy przewożeniu produktów wymagających niższej temperatury.
25 litrów pojemności. Zmieści jedzenie i napoje
MYRA ma formę kosza piknikowego. Jej pojemność wynosi 25 litrów, dlatego wewnątrz można przewozić większą ilość jedzenia i napojów.
Wymiary produktu wynoszą około 46 x 29 x 25 cm. Pozwala to zapakować między innymi butelki, pojemniki z przygotowanym jedzeniem, przekąski czy produkty kupione w sklepie.
Zewnętrzną część wykonano z poliestru. Najważniejsza jest jednak izolowana przestrzeń wewnętrzna, której zadaniem jest ograniczenie szybkiej zmiany temperatury przewożonych produktów.
Nie tylko na piknik. Może przydać się podczas zakupów
Torby termiczne najczęściej kojarzymy z wakacjami, plażą i grillem. Ich zastosowanie jest jednak znacznie szersze.
Możemy wykorzystać je podczas przewożenia produktów spożywczych ze sklepu do domu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku dłuższej drogi oraz produktów chłodzonych.
Do środka można również włożyć odpowiednio schłodzone wkłady chłodzące. Pozwalają one dłużej utrzymywać niską temperaturę wewnątrz torby.
Torba termiczna może przydać się również jesienią i zimą
Izolacja termiczna działa w obie strony. Nie służy wyłącznie do ochrony zimnych produktów przed nagrzewaniem.
Jesienią lub zimą kosz można wykorzystać do transportowania pojemników z ciepłym jedzeniem albo termosu. Izolowane ścianki spowalniają wymianę ciepła z otoczeniem, dzięki czemu temperatura zawartości zmienia się wolniej.
Nie oznacza to oczywiście, że torba będzie utrzymywać identyczną temperaturę przez wiele godzin. Efekt zależy między innymi od temperatury otoczenia, rodzaju przewożonych produktów, zastosowanych wkładów oraz częstotliwości otwierania torby.
Wyprzedaż oznacza jedno. Dostępność może zależeć od sklepu
Przy tak dużych przecenach trzeba zwrócić uwagę na dostępność. Wyprzedaż dotyczy kolekcji sezonowej, dlatego liczba produktów może być ograniczona.
Przed wyjazdem do konkretnego sklepu JYSK najlepiej sprawdzić aktualną cenę i dostępność produktu. W przypadku końcówek kolekcji sytuacja może szybko zmieniać się w poszczególnych placówkach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli szukasz torby termicznej na zakupy, piknik albo podróż, obecna przecena może być okazją do zakupu jej za niewielką kwotę. Cena MYRA spadła z 65 zł do 19,50 zł, czyli o 45,50 zł.
Przy pojemności 25 litrów torba może służyć zarówno do przewożenia napojów i jedzenia podczas wyjazdu, jak i do transportowania zakupów wymagających ochrony przed wysoką temperaturą.
Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czynienia z wyprzedażą sezonową. Jeśli produkt Cię interesuje, sprawdź cenę oraz dostępność w swoim sklepie JYSK przed zakupem, ponieważ zapasy mogą różnić się pomiędzy placówkami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.