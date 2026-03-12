Kaczyński komentuje weto SAFE. „Niepodległość nie ma ceny”
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej programu SAFE wywołała szeroką reakcję na scenie politycznej. Głos w sprawie zabrał także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w mediach społecznościowych jednoznacznie poparł decyzję głowy państwa.
Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 12, 2026
Jego komentarz pojawił się krótko po ogłoszeniu weta.
Kaczyński popiera decyzję prezydenta
Jarosław Kaczyński w swoim wpisie podkreślił, że kwestia suwerenności i bezpieczeństwa państwa powinna być nadrzędna wobec argumentów finansowych.
„Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny. A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego” – napisał lider PiS.
Wpis szybko wywołał szeroką dyskusję w internecie i został udostępniony przez wielu polityków oraz komentatorów.
Spór o program SAFE
Program SAFE to unijny mechanizm finansowy przewidujący udzielanie państwom członkowskim preferencyjnych pożyczek na inwestycje w obronność. Polska miała być jednym z głównych beneficjentów programu.
Według wcześniejszych zapowiedzi rządu kraj mógł skorzystać z około 43,7 miliarda euro, czyli blisko 200 miliardów złotych. Znaczna część tych środków miała trafić do polskich przedsiębiorstw z sektora zbrojeniowego.
Plan zakładał również finansowanie projektów związanych z modernizacją wojska oraz wzmocnieniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Miliardy dla służb pod znakiem zapytania
Wśród projektów planowanych w ramach programu znalazły się także inwestycje dla Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa o łącznej wartości ponad 7 miliardów złotych.
Środki miały zostać przeznaczone m.in. na systemy przeciwdziałania dronom, nowoczesny sprzęt dla funkcjonariuszy oraz rozbudowę systemów monitorowania granic.
Po zawetowaniu ustawy realizacja tych planów stoi jednak pod znakiem zapytania.
Polityczny spór wokół decyzji
Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką ze strony części przedstawicieli rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawa będzie omawiana podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował natomiast, że rząd pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem, które pozwoli kontynuować inwestycje związane z bezpieczeństwem państwa.
Co to oznacza dla czytelnika
Spór wokół programu SAFE pokazuje, jak duże emocje budzą decyzje dotyczące finansowania obronności i współpracy z instytucjami unijnymi.
W najbliższych dniach można spodziewać się kolejnych reakcji polityków oraz dalszej dyskusji o tym, czy Polska powinna skorzystać z unijnego mechanizmu finansowego w obecnej formie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.