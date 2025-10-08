Kaczyński: pakt senacki z Nawrockim to racjonalny pomysł! Nowa układanka w Senacie? PiS rozważa pakt z prawicą.

Kaczyński: pomysł paktu senackiego z Prezydentem Nawrockim jako gospodarzem jest racjonalny. Tak Jarosław Kaczyński odniósł się w środę do propozycji stworzenia paktu senackiego między PiS a partiami prawicowymi.

Według prezesa PiS gospodarzem takiego porozumienia mógłby być Prezydent Karol Nawrocki. Lider uznał, że taki projekt jest racjonalny, choć w polityce nie zawsze racjonalność się przebija.

Kaczyński stwierdził również, że obecność Sławomira Mentzena w życiu politycznym to pewne nieporozumienie. Dodał, że choć rozmowy o pakcie senackim pojawiają się w dyskusjach, nie toczą się w tej chwili żadne formalne negocjacje.

Według prezesa PiS tego rodzaju porozumienie mogłoby zwiększyć skuteczność działań ugrupowań prawicowych i zapewnić im większe wpływy w Senacie. Podkreślił jednak, że każdy sojusz wymaga kompromisu, współpracy i zaufania, które w polskiej polityce bywają trudne do osiągnięcia.

Dla obywatela oznacza to, że w nadchodzących miesiącach możliwe są nowe konfiguracje polityczne, które mogą wpłynąć na skład Senatu i proces stanowienia prawa. Warto obserwować, czy rozmowy o pakcie przybiorą realny kształt i które ugrupowania zdecydują się na współpracę, a które postawią na samodzielność.

 

 

 

