Kaczyński: pakt senacki z Nawrockim to racjonalny pomysł! Nowa układanka w Senacie? PiS rozważa pakt z prawicą.
Kaczyński: pomysł paktu senackiego z Prezydentem Nawrockim jako gospodarzem jest racjonalny. Tak Jarosław Kaczyński odniósł się w środę do propozycji stworzenia paktu senackiego między PiS a partiami prawicowymi.
Według prezesa PiS gospodarzem takiego porozumienia mógłby być Prezydent Karol Nawrocki. Lider uznał, że taki projekt jest racjonalny, choć w polityce nie zawsze racjonalność się przebija.
Kaczyński stwierdził również, że obecność Sławomira Mentzena w życiu politycznym to pewne nieporozumienie. Dodał, że choć rozmowy o pakcie senackim pojawiają się w dyskusjach, nie toczą się w tej chwili żadne formalne negocjacje.
Według prezesa PiS tego rodzaju porozumienie mogłoby zwiększyć skuteczność działań ugrupowań prawicowych i zapewnić im większe wpływy w Senacie. Podkreślił jednak, że każdy sojusz wymaga kompromisu, współpracy i zaufania, które w polskiej polityce bywają trudne do osiągnięcia.
Dla obywatela oznacza to, że w nadchodzących miesiącach możliwe są nowe konfiguracje polityczne, które mogą wpłynąć na skład Senatu i proces stanowienia prawa. Warto obserwować, czy rozmowy o pakcie przybiorą realny kształt i które ugrupowania zdecydują się na współpracę, a które postawią na samodzielność.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
