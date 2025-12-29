Kalendarz 2026 sprzyja pracownikom. Szef nie może odmówić tych dni wolnych
Rok 2026 może okazać się wyjątkowo korzystny dla pracowników. Układ kalendarza sprawi, że oprócz długich weekendów wiele osób zyska dwa dodatkowe dni wolne, których pracodawca nie będzie mógł odmówić. W połączeniu z urlopem i nowymi zasadami z Kodeksu pracy daje to realną szansę na znacznie dłuższy wypoczynek w ciągu roku.
Dwa dodatkowe dni wolne. Pracodawca musi je oddać
W 2026 roku Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) oraz drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) wypadają w sobotę. To kluczowa informacja dla pracowników zatrudnionych od poniedziałku do piątku. Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, jeśli święto ustawowe przypada w dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie jest to dobra wola szefa, lecz ustawowy obowiązek.
W praktyce oznacza to, że w sierpniu i grudniu 2026 roku każdy pracownik etatowy zyska dodatkowe wolne dni, które można połączyć z urlopem wypoczynkowym i znacząco wydłużyć przerwę od pracy.
Styczeń zaczyna się obiecująco
Nowy Rok przypada w czwartek, a Święto Trzech Króli we wtorek. Wystarczy wziąć urlop 2 i 5 stycznia, aby zyskać pięć dni wolnego z rzędu. To jeden z najprostszych i najtańszych urlopowych „trików” na początku roku.
Wiosna i długie weekendy
Wielkanoc w 2026 roku wypada 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). Choć zakres manewru jest tu ograniczony, majówka rekompensuje wszystko. 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Już bez urlopu mamy trzy dni wolnego, a biorąc cztery dni urlopu pod koniec kwietnia, można zyskać aż dziewięć dni odpoczynku.
Boże Ciało i wakacyjny sierpień
Boże Ciało tradycyjnie wypada w czwartek – w 2026 roku będzie to 4 czerwca. Jeden dzień urlopu w piątek daje kolejny długi weekend. Z kolei sierpień to prawdziwa gratka: dodatkowy dzień wolny za 15 sierpnia w połączeniu z kilkoma dniami urlopu pozwala zaplanować dziewięć dni wolnego w środku wakacji.
Listopad i grudzień – czas na dłuższy odpoczynek
Narodowe Święto Niepodległości przypada w środę, 11 listopada. Cztery dni urlopu wokół tej daty wystarczą, by zyskać ponad tydzień wolnego. Grudzień natomiast przynosi drugi obowiązkowy dzień wolny za 26 grudnia. Przy odpowiednim „mostku” można odpoczywać nawet od 19 grudnia 2026 do 3 stycznia 2027 roku.
Zmiany w Kodeksie pracy dodatkowo na plus
Od 2026 roku wchodzą w życie także istotne zmiany dotyczące stażu pracy. Okresy pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej będą mogły zostać zaliczone do stażu, co pozwoli szybciej uzyskać 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownicy budżetówki skorzystają z tego już od stycznia, a zatrudnieni w firmach prywatnych – od maja 2026 roku.
Rok 2026 to nie tylko więcej świąt „na papierze”, ale realna szansa na dłuższy odpoczynek. Kluczem będzie dobre planowanie – bo kalendarz tym razem naprawdę sprzyja pracownikom.
