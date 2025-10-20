Kara za trzymanie psa na łańcuchu! Od 2025 roku prawo będzie bezlitosne.
Zakaz trzymania psa na łańcuchu w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie w 2025 roku. W Polsce szykuje się przełomowa zmiana w prawie dotyczącym ochrony zwierząt.
Nowelizacja ustawy wprowadza całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchu lub innej stałej uwięzi. Czworonogi nie będą mogły spędzać całych dni przywiązane do budy, a właściciele, którzy złamią przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi karami.
Co dokładnie się zmieni
Nowe regulacje przewidują, że pies nie będzie mógł być stale trzymany na uwięzi, bez względu na jej długość. Wyjątki będą dotyczyły jedynie sytuacji takich jak spacer na smyczy, transport, zabieg weterynaryjny czy udział w wystawie. W zamian pojawią się szczegółowe wymagania dotyczące kojców – minimalna powierzchnia zależna od wielkości psa, zapewnienie światła dziennego, dostępu do wody, schronienia i możliwości ruchu.
Od kiedy zakaz będzie obowiązywał
Po uchwaleniu ustawy przewidziano okres przejściowy. Zakaz trzymania psów na łańcuchach zacznie obowiązywać najpóźniej 12 miesięcy od momentu opublikowania aktu prawnego w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że właściciele mają ograniczony czas, by dostosować warunki do nowych wymogów.
Co to oznacza dla właścicieli psów
Opiekunowie zwierząt będą musieli przygotować się na rezygnację z dotychczasowych praktyk. Konieczne będzie zapewnienie odpowiednich warunków utrzymywania psów, takich jak kojce spełniające wymogi dobrostanu czy swobodny dostęp do podwórza. Niezastosowanie się do nowych zasad grozi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
Dlaczego zmiany są potrzebne
Zakaz ma na celu poprawę warunków życia psów w Polsce. Trzymanie zwierząt na łańcuchu od lat budziło sprzeciw organizacji prozwierzęcych, które wskazywały, że to forma cierpienia i ograniczania podstawowych potrzeb czworonogów. Nowe przepisy mają być krokiem w stronę bardziej humanitarnego traktowania zwierząt i podniesienia standardów opieki nad nimi.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
