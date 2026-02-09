Zderzenie sześciu samochodów pod Warszawą. Droga była całkowicie zablokowana
Na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Morgi pod Żyrardowem doszło do kolizji z udziałem sześciu pojazdów. Zdarzenie spowodowało czasową blokadę trasy i poważne utrudnienia w ruchu, jednak – jak potwierdzają służby – nikt nie odniósł obrażeń.
Na drodze krajowej nr 50 pod Żyrardowem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem sześciu pojazdów. Kolizja miała miejsce w miejscowości Morgi, w rejonie wiaduktu prowadzącego w kierunku autostrady A2. Choć sytuacja przez pewien czas powodowała poważne utrudnienia w ruchu, nikt nie odniósł obrażeń.
Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały w poniedziałek o godz. 13.47. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Jak przekazał mł. bryg. Jarosław Belina z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, początkowo informowano o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, busa oraz pojazdu ciężarowego. Łącznie samochodami podróżowało osiem osób, z których dwie zostały przebadane przez ratowników medycznych.
W toku dalszych ustaleń policji okazało się, że w zdarzeniu brało udział łącznie sześć pojazdów. Jak wyjaśniła st. sierż. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, kolizję zapoczątkował samochód ciężarowy, którego kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w poprzedzający go pojazd. W efekcie doszło do kolejnych, następujących po sobie zderzeń.
Na szczęście, mimo skali zdarzenia, nikt nie został poszkodowany. Policja podkreśla jednak, że sytuacja była bardzo niebezpieczna i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach o wzmożonym natężeniu ruchu i przy zmiennych warunkach pogodowych.
Bezpośrednio po kolizji droga krajowa nr 50 była całkowicie zablokowana. Obecnie ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo, co nadal może powodować opóźnienia. Funkcjonariusze proszą kierowców o stosowanie się do poleceń służb i rozważenie wyboru tras alternatywnych.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła: Policja Mazowsze, tvn24.pl
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.