Zderzenie sześciu samochodów pod Warszawą. Droga była całkowicie zablokowana

9 lutego 2026 17:06 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Morgi pod Żyrardowem doszło do kolizji z udziałem sześciu pojazdów. Zdarzenie spowodowało czasową blokadę trasy i poważne utrudnienia w ruchu, jednak – jak potwierdzają służby – nikt nie odniósł obrażeń.

Fot. Shutterstock

Na drodze krajowej nr 50 pod Żyrardowem doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem sześciu pojazdów. Kolizja miała miejsce w miejscowości Morgi, w rejonie wiaduktu prowadzącego w kierunku autostrady A2. Choć sytuacja przez pewien czas powodowała poważne utrudnienia w ruchu, nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały w poniedziałek o godz. 13.47. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Jak przekazał mł. bryg. Jarosław Belina z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, początkowo informowano o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, busa oraz pojazdu ciężarowego. Łącznie samochodami podróżowało osiem osób, z których dwie zostały przebadane przez ratowników medycznych.

W toku dalszych ustaleń policji okazało się, że w zdarzeniu brało udział łącznie sześć pojazdów. Jak wyjaśniła st. sierż. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, kolizję zapoczątkował samochód ciężarowy, którego kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w poprzedzający go pojazd. W efekcie doszło do kolejnych, następujących po sobie zderzeń.

Na szczęście, mimo skali zdarzenia, nikt nie został poszkodowany. Policja podkreśla jednak, że sytuacja była bardzo niebezpieczna i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach o wzmożonym natężeniu ruchu i przy zmiennych warunkach pogodowych.

Bezpośrednio po kolizji droga krajowa nr 50 była całkowicie zablokowana. Obecnie ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo, co nadal może powodować opóźnienia. Funkcjonariusze proszą kierowców o stosowanie się do poleceń służb i rozważenie wyboru tras alternatywnych.

Inne źródła: Policja Mazowsze, tvn24.pl

