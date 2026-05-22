Karta Dużej Rodziny daje nowe przywileje. Rodzice mogą zyskać znacznie więcej niż zniżki
Karta Dużej Rodziny przeszła prawdziwą rewolucję. Jeszcze niedawno kojarzyła się głównie ze zniżkami w sklepach, kinach czy na przejazdy komunikacją. Dziś daje rodzinom wielodzietnym znacznie więcej – nowe przepisy zapewniają dodatkowe wsparcie na rynku pracy, dłuższe świadczenia dla bezrobotnych i pierwszeństwo w programach aktywizacyjnych. Co ważne, nowe zasady obowiązują również w czerwcu 2026 roku.
Karta Dużej Rodziny zmieniła swoją rolę
Przez lata Karta Dużej Rodziny była przede wszystkim systemem rabatowym dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Umożliwiała tańsze zakupy, zniżki na paliwo, bilety do kina czy przejazdy kolejowe.
Po zmianach wprowadzonych ustawą z 20 marca 2025 roku dokument stał się jednak ważnym elementem polityki społecznej i rynku pracy. Rodziny wielodzietne zyskały nowe prawa, które mają pomóc im w znalezieniu zatrudnienia i poprawie sytuacji finansowej.
Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych
Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie okresu pobierania świadczenia dla bezrobotnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Jeszcze do niedawna standardowy okres wypłaty zasiłku wynosił 180 dni. Po zmianach rodzice posiadający KDR mogą otrzymywać wsparcie nawet przez 365 dni. To oznacza dodatkowe pół roku zabezpieczenia finansowego dla rodzin, które straciły źródło dochodu.
Nowe rozwiązanie ma pomóc szczególnie osobom, które po dłuższej przerwie próbują wrócić na rynek pracy.
Priorytet w urzędach pracy
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają również pierwszeństwo przy korzystaniu z programów aktywizacyjnych organizowanych przez urzędy pracy.
Dotyczy to między innymi:
- szkoleń zawodowych,
- kursów podnoszących kwalifikacje,
- staży i praktyk zawodowych,
- programów wsparcia przedsiębiorczości,
- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W praktyce oznacza to, że rodziny wielodzietne mogą szybciej uzyskać dostęp do pomocy finansowanej przez państwo.
Stały doradca zawodowy dla rodzin wielodzietnych
Nowe przepisy przewidują także możliwość przydzielenia stałego doradcy zawodowego osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.
Taki doradca pomaga w przygotowaniu planu zawodowego, wskazuje dostępne szkolenia i wspiera podczas poszukiwania pracy. Ma to uprościć cały proces aktywizacji zawodowej i ograniczyć problemy związane z częstą zmianą urzędników prowadzących sprawę.
To rozwiązanie szczególnie ważne dla rodziców wracających do pracy po kilkuletniej przerwie związanej z wychowywaniem dzieci.
Nowe przepisy obowiązują także w czerwcu 2026
Choć zmiany weszły w życie już w 2025 roku, wiele rodzin nadal nie wie o nowych możliwościach związanych z Kartą Dużej Rodziny. Tymczasem wszystkie nowe przywileje obowiązują również w czerwcu 2026 roku.
Eksperci podkreślają, że KDR przestaje być jedynie kartą rabatową, a staje się realnym narzędziem wsparcia społecznego i zawodowego dla rodzin wielodzietnych.
Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci. Mogą z niej korzystać zarówno rodzice, jak i dzieci – także po osiągnięciu pełnoletności, jeśli nadal spełniają określone warunki.
Dokument można posiadać w wersji tradycyjnej lub elektronicznej w aplikacji mObywatel.
Co to oznacza dla rodzin?
Zmiany oznaczają większe wsparcie finansowe i zawodowe dla rodzin wielodzietnych. Dłuższy okres pobierania świadczeń, łatwiejszy dostęp do kursów i pomoc doradcy zawodowego mogą znacząco ułatwić powrót na rynek pracy.
Rząd podkreśla, że nowe rozwiązania mają zwiększyć aktywność zawodową rodziców i poprawić bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin wychowujących większą liczbę dzieci.
