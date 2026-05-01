Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków! Wojsko wysyła wezwania, sprawdź, czy jesteś na liście?
W całej Polsce, w tym również w Warszawie, listonosze dostarczają przesyłki, które u wielu budzą niepokój. Chodzi o karty mobilizacyjne, dokumenty określające, gdzie i kiedy dany obywatel ma się stawić w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Wyjaśniamy, do kogo trafiają te wezwania i co oznaczają kolory pasków na dokumentach.
Jak informuje serwis Forsal, akcja doręczania kart mobilizacyjnych jest rutynowym działaniem Wojska Polskiego, mającym na celu aktualizację przydziałów do konkretnych jednostek wojskowych. W Warszawie, gdzie znajduje się wiele kluczowych instytucji i jednostek zabezpieczających, proces ten jest szczególnie widoczny. Dokument nie oznacza natychmiastowego wezwania do koszar, a jedynie nadanie tzw. „przydziału mobilizacyjnego”.
Do kogo puka listonosz? Te osoby są na liście
Karty mobilizacyjne nie trafiają do przypadkowych osób. Wojsko kieruje je do ściśle określonych grup:
- Żołnierze rezerwy: Osoby, które złożyły przysięgę wojskową i posiadają nadany przydział mobilizacyjny.
- Osoby z konkretnymi kwalifikacjami: Specjaliści, których umiejętności są niezbędne dla armii – lekarze, pielęgniarki, tłumacze, a także kierowcy zawodowi czy operatorzy ciężkiego sprzętu.
- Pracownicy cywilni: Osoby zatrudnione w jednostkach wojskowych, które mają pełnić tam funkcje pomocnicze w czasie konfliktu.
Zielony czy czerwony? Kolor paska ma kluczowe znaczenie
Zgodnie z informacjami Forsala, na karcie mobilizacyjnej znajduje się pasek w określonym kolorze, który informuje o trybie stawiennictwa:
- Pasek czerwony: Oznacza obowiązek natychmiastowego stawiennictwa. Zazwyczaj na karcie widnieje termin określony godzinowo, np. „w ciągu 4 godzin od ogłoszenia mobilizacji”.
- Pasek zielony: Informuje o obowiązku stawienia się w terminie określonym dniem (np. „drugiego dnia mobilizacji”).
Co zrobić po otrzymaniu karty?
Dla mieszkańców Warszawy otrzymanie takiego dokumentu wiąże się z konkretnymi obowiązkami. Kartę mobilizacyjną należy przechowywać wraz z książeczką wojskową. W przypadku zmiany adresu zamieszkania (co w dynamicznej stolicy zdarza się często) lub wyjazdu za granicę na okres powyżej trzech miesięcy, posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR).
Warto podkreślić, że odmowa przyjęcia karty mobilizacyjnej lub niestawienie się w wyznaczonym terminie w razie ogłoszenia mobilizacji wiąże się z surowymi konsekwencjami karnymi. Wojsko uspokaja jednak, że obecne działania to standardowe procedury mające na celu zapewnienie gotowości obronnej państwa i nie powinny być powodem do paniki.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów serwisu Forsal.pl dotyczących procedur mobilizacyjnych i doręczania kart przydziału (01.05.2026).
