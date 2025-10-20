Kaski na rower i hulajnogę mają być obowiązkowe! Nowe prawo już w przygotowaniu.
Obowiązkowe kaski dla dzieci? Ekspert: to konieczność, a nie restrykcja. W Polsce trwają przygotowania do wprowadzenia obowiązku noszenia kasków ochronnych przez dzieci i nastolatki poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych i innych urządzeniach transportu osobistego.
Zdaniem ekspertów to rozwiązanie nie jest ograniczeniem wolności, ale realnym środkiem bezpieczeństwa, który może uchronić najmłodszych przed najgroźniejszymi urazami.
Dlaczego kask ratuje życie
Lekarze od lat alarmują, że urazy głowy należą do najpoważniejszych skutków wypadków z udziałem dzieci. Nawet zwykły upadek z roweru może zakończyć się dramatycznie. Neurochirurdzy podkreślają, że kask znacząco zmniejsza ryzyko trwałych obrażeń i może przesądzić o powrocie do zdrowia. Statystyki jasno pokazują, że dzieci jeżdżące w kaskach rzadziej doznają ciężkich urazów.
Na czym ma polegać nowy obowiązek
Projekt ustawy zakłada, że wszystkie osoby do 16. roku życia będą musiały używać kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy innymi podobnymi pojazdami. Regulacja ma wejść w życie po okresie przejściowym, tak aby rodzice mieli czas na przygotowanie się do nowych wymogów. Wprowadzeniu przepisu ma towarzyszyć kampania edukacyjna zachęcająca do bezpiecznej jazdy.
To nie restrykcja, ale troska o bezpieczeństwo
Eksperci podkreślają, że obowiązkowe kaski nie mają ograniczać swobody, ale chronić dzieci przed konsekwencjami groźnych wypadków. Podobnie jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie czy foteliki dla najmłodszych, kask staje się naturalnym elementem ochrony w ruchu drogowym. Zdaniem specjalistów to inwestycja w zdrowie i życie, a nie zbędny nakaz.
Co oznacza to dla rodziców
Nowy przepis to także praktyczne wyzwanie dla opiekunów. Rodzice będą musieli zadbać o odpowiednie kaski z certyfikatem, dopasowane do wieku i rozmiaru dziecka. Choć to dodatkowy wydatek, specjaliści przypominają, że kask może uchronić przed kosztami leczenia, rehabilitacji i przede wszystkim przed tragedią.
Krok w stronę bezpieczniejszych dróg
Obowiązek noszenia kasków ma być elementem większej zmiany w podejściu do bezpieczeństwa najmłodszych. Eksperci podkreślają, że oprócz nowych przepisów potrzebna jest edukacja i budowanie świadomości wśród rodziców i dzieci. To połączenie prawa i wychowania ma dać najlepsze efekty i sprawić, że polskie drogi staną się bezpieczniejsze.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.