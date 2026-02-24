Kasy samoobsługowe drenują Twój portfel? Naukowcy: Wydajemy przy nich o 40% więcej.

Psychologia „niewidzialnych” pieniędzy

Głównym powodem wyższych wydatków przy kasach samoobsługowych jest osłabienie tzw. „bólu płacenia”. Kiedy sami skanujemy produkty, nasza uwaga skupiona jest na procesie technicznym i obsłudze maszyny, a nie na rosnącej kwocie na wyświetlaczu. Brak interakcji z drugim człowiekiem sprawia, że rzadziej czujemy wstyd z powodu nadmiaru niezdrowych przekąsek czy zbędnych gadżetów w koszyku.

Badania wskazują, że przy kasie tradycyjnej podświadomie oceniamy swój koszyk przez pryzmat opinii kasjera, co pełni rolę naturalnego hamulca przed impulsywnymi zakupami. Przy maszynie ten hamulec znika.