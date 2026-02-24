Kasy samoobsługowe drenują Twój portfel? Naukowcy: Wydajemy przy nich o 40% więcej.

24 lutego 2026 19:41 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Mają oszczędzać czas i ułatwiać zakupy, ale w rzeczywistości sprawiają, że nasze rachunki są znacznie wyższe. Najnowsze analizy zachowań konsumenckich w 2026 roku dowodzą, że brak bezpośredniego kontaktu z kasjerem drastycznie obniża naszą samokontrolę. Sprawdzamy, dlaczego „samodzielne” skanowanie produktów tak mocno uderza nas po kieszeni.

Zobacz również:

Fot. Warszawa w Pigułce

Psychologia „niewidzialnych” pieniędzy

Głównym powodem wyższych wydatków przy kasach samoobsługowych jest osłabienie tzw. „bólu płacenia”. Kiedy sami skanujemy produkty, nasza uwaga skupiona jest na procesie technicznym i obsłudze maszyny, a nie na rosnącej kwocie na wyświetlaczu. Brak interakcji z drugim człowiekiem sprawia, że rzadziej czujemy wstyd z powodu nadmiaru niezdrowych przekąsek czy zbędnych gadżetów w koszyku.

Badania wskazują, że przy kasie tradycyjnej podświadomie oceniamy swój koszyk przez pryzmat opinii kasjera, co pełni rolę naturalnego hamulca przed impulsywnymi zakupami. Przy maszynie ten hamulec znika.

Zobacz również:

Kasa tradycyjna vs samoobsługowa. Tabela porównawcza

Wyniki eksperymentów handlowych przeprowadzonych na początku 2026 roku pokazują wyraźne różnice w zachowaniach zakupowych:

Kategoria zachowania Kasa tradycyjna Kasa samoobsługowa
Średnia wartość paragonu Poziom bazowy Wzrost o 25% – 40%
Liczba produktów impulsywnych Średnio 1-2 produkty Średnio 4-6 produktów
Poziom stresu przy płaceniu Wyższy (presja kolejki) Niższy (poczucie swobody)
Czas spędzony przy kasie Zależny od tempa kasjera Często dłuższy (problemy techniczne)

Mechanizm „nagrody” i brak oceny społecznej

Artykuł zwraca uwagę na fakt, że kasy samoobsługowe są projektowane tak, by dawać użytkownikowi satysfakcję z „wykonanego zadania”. Każdy sygnał dźwiękowy po udanym skanowaniu działa na nasz mózg jak mała nagroda. W efekcie, zamiast skupić się na oszczędzaniu, podświadomie chcemy przedłużyć ten proces, dokładając do koszyka drobne produkty umieszczone w strefie przykasowej.

Jak nie dać się „złowić” maszynie? Porady na 2026 rok

Eksperci od finansów osobistych sugerują kilka metod na okiełznanie wydatków przy kasach automatycznych:

  • Lista zakupów to podstawa: Trzymanie się sztywnego planu pozwala uniknąć dorzucania produktów „w ostatniej chwili” podczas stania w kolejce do skanera.
  • Kontroluj sumę na bieżąco: Zerkaj na wyświetlacz po każdym skanowaniu. Wizualizacja rosnącej kwoty przywraca poczucie realności wydatków.
  • Wybieraj kasjera przy dużych zakupach: Statystyki pokazują, że przy pełnym wózku kontakt z człowiekiem drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo rezygnacji ze zbędnych rzeczy tuż przed końcem transakcji.
  • Płać gotówką (jeśli maszyna na to pozwala): Fizyczne przekazywanie banknotów zawsze boli bardziej niż zbliżenie karty, co pomaga w utrzymaniu dyscypliny budżetowej.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań zachowań konsumenckich opublikowanych przez serwis Forsal w lutym 2026 r.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl