Katarzyna Cichopek pokazała nowy film ze swojego ślubu. Sypią się gratulacje i zachwyty

26 października 2025 19:26 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Katarzyna Cichopek znów zachwyciła swoich fanów! Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nowy film z wyjątkowego dnia – swojego ślubu. Wideo szybko stało się hitem wśród obserwatorów, którzy zasypali ją gratulacjami i ciepłymi słowami.

Autorstwa Serecki – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67973046

Romantyczne nagranie i wyjątkowe miejsce

Pod nagraniem Cichopek napisała, że nie mogła sobie wyobrazić piękniejszego miejsca, by powiedzieć „tak”. Wspomniała również o osobach i firmach, które pomogły w przygotowaniu uroczystości – od dekoracji po organizację przyjęcia. Jak podkreśliła, w tym miejscu zawsze czuje się jak w domu.

„Dekoracje były absolutnie obłędne!”

Aktorka nie szczędziła ciepłych słów pod adresem florystki i dekoratorki, dziękując jej za stworzenie bajkowej oprawy ślubu. W poście oznaczyła też swoją bratową, którą nazwała „najwspanialszą na świecie”, dodając, że bez niej ten dzień nie byłby taki sam. W tle wideo widać romantyczne światła i wzruszające momenty z uroczystości.

Fani w zachwycie: „Jak z filmu!”

Pod nagraniem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Internauci piszą, że wszystko wygląda jak z bajki, a sama Cichopek promienieje szczęściem. Nie zabrakło też licznych gratulacji i życzeń miłości na długie lata.

Publikacja filmów i zdjęć z uroczystości ślubnych gwiazd zawsze przyciąga ogromne zainteresowanie fanów. Pokazuje też, jak ważne dla wielu osób są autentyczne emocje i ciepło, które widać na nagraniach. Dla obserwujących to także inspiracja – zarówno pod względem stylizacji, jak i samej organizacji ślubu w romantycznym klimacie.

