Katarzyna Cichopek pokazała nowy film ze swojego ślubu. Sypią się gratulacje i zachwyty
Katarzyna Cichopek znów zachwyciła swoich fanów! Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nowy film z wyjątkowego dnia – swojego ślubu. Wideo szybko stało się hitem wśród obserwatorów, którzy zasypali ją gratulacjami i ciepłymi słowami.
Romantyczne nagranie i wyjątkowe miejsce
Pod nagraniem Cichopek napisała, że nie mogła sobie wyobrazić piękniejszego miejsca, by powiedzieć „tak”. Wspomniała również o osobach i firmach, które pomogły w przygotowaniu uroczystości – od dekoracji po organizację przyjęcia. Jak podkreśliła, w tym miejscu zawsze czuje się jak w domu.
„Dekoracje były absolutnie obłędne!”
Aktorka nie szczędziła ciepłych słów pod adresem florystki i dekoratorki, dziękując jej za stworzenie bajkowej oprawy ślubu. W poście oznaczyła też swoją bratową, którą nazwała „najwspanialszą na świecie”, dodając, że bez niej ten dzień nie byłby taki sam. W tle wideo widać romantyczne światła i wzruszające momenty z uroczystości.
Fani w zachwycie: „Jak z filmu!”
Pod nagraniem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Internauci piszą, że wszystko wygląda jak z bajki, a sama Cichopek promienieje szczęściem. Nie zabrakło też licznych gratulacji i życzeń miłości na długie lata.
Publikacja filmów i zdjęć z uroczystości ślubnych gwiazd zawsze przyciąga ogromne zainteresowanie fanów. Pokazuje też, jak ważne dla wielu osób są autentyczne emocje i ciepło, które widać na nagraniach. Dla obserwujących to także inspiracja – zarówno pod względem stylizacji, jak i samej organizacji ślubu w romantycznym klimacie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.