Katastrofa budowlana w Radzyminie. Runął strop stacji uzdatniania wody. Są ranni
W środowe popołudnie w Radzyminie doszło do dramatycznego zdarzenia, które postawiło na nogi wszystkie lokalne służby ratunkowe. Na terenie budowy stacji uzdatniania wody przy ul. Rycerskiej zawalił się strop konstrukcji, a wraz z nim przewróciły się elementy rusztowań. Pod gruzami znalazły się osoby wykonujące prace na obiekcie.
Jak przekazał bryg. Karol Kroć, rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zawalenie było nagłe i objęło znaczną część powstającego budynku. Ciężkie elementy konstrukcji runęły z dużej wysokości, miażdżąc rusztowania i przygniatając pracowników, którzy w tym czasie wykonywali prace montażowe.
W katastrofie ranne zostały trzy osoby. Wszystkie znajdowały się w rejonie prac, gdy doszło do zawalenia. Strażacy informują, że poszkodowani byli przytomni, jednak z widocznymi urazami i potłuczeniami. Zostali natychmiast przekazani pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego i przewiezieni do szpitali na dalsze badania.
Ogromne siły ratunkowe na miejscu
Na ul. Rycerską skierowano liczne zastępy straży pożarnej, w tym wyspecjalizowane grupy ratownictwa technicznego i poszukiwawczo–ratowniczego. Ratownicy zabezpieczyli miejsce katastrofy i sprawdzają, czy pod zawalonymi elementami nie ma kolejnych osób.
Akcja wymaga użycia ciężkiego sprzętu, ponieważ fragmenty stropu oraz rusztowań tworzą niestabilne rumowisko. Służby starają się zapobiec dalszym uszkodzeniom konstrukcji, która grozi kolejnymi osunięciami.
Okoliczności dramatu badają służby nadzoru budowlanego i policja. Konieczne będzie ustalenie, czy zawalenie nastąpiło w wyniku błędu konstrukcyjnego, nieprawidłowego montażu, przeciążenia czy innych zaniedbań.
Budowa stacji uzdatniania wody miała zwiększyć możliwości lokalnej infrastruktury, tymczasem miejsce inwestycji zmieniło się w strefę ratunkową. Mieszkańcy Radzymina czekają teraz na oficjalne komunikaty dotyczące dalszych działań oraz bezpieczeństwa na terenie inwestycji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.