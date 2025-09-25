Katastrofa była o krok! Dron wleciał nad pas startowy i sparaliżował główne lotnisko! Policja zatrzymała mężczyznę.

25 września 2025

 

Dron nad głównym lotniskiem, policja zatrzymała mężczyznę! Norweska policja ujęła mężczyznę, który kierował dronem w zakazanej strefie nad lotniskiem Oslo-Gardermoen.

W związku z tym port lotniczy został zamknięty na kilka godzin, gdy niezidentyfikowane obiekty znalazły się w strefie bezpieczeństwa.

Zatrzymany, mający około 50 lat, zostawił drona w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z pasów startowych, w północnej części lotniska, gdzie znajduje się baza Sił Powietrznych Norwegii. Policja skonfiskowała sprzęt, a mężczyzna trafił do aresztu, wszczynając postępowanie karne.

Śledczy badają, czy incydent z jego udziałem ma powiązanie z podobnymi zdarzeniami z poniedziałku, kiedy lotnisko zostało tymczasowo zamknięte ze względu na niezidentyfikowane obiekty w strefie lotniczej.

