Katastrofa była o krok! Dron wleciał nad pas startowy i sparaliżował główne lotnisko! Policja zatrzymała mężczyznę.
Dron nad głównym lotniskiem, policja zatrzymała mężczyznę! Norweska policja ujęła mężczyznę, który kierował dronem w zakazanej strefie nad lotniskiem Oslo-Gardermoen.
W związku z tym port lotniczy został zamknięty na kilka godzin, gdy niezidentyfikowane obiekty znalazły się w strefie bezpieczeństwa.
Zatrzymany, mający około 50 lat, zostawił drona w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z pasów startowych, w północnej części lotniska, gdzie znajduje się baza Sił Powietrznych Norwegii. Policja skonfiskowała sprzęt, a mężczyzna trafił do aresztu, wszczynając postępowanie karne.
Śledczy badają, czy incydent z jego udziałem ma powiązanie z podobnymi zdarzeniami z poniedziałku, kiedy lotnisko zostało tymczasowo zamknięte ze względu na niezidentyfikowane obiekty w strefie lotniczej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
