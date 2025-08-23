Katastrofa dla e-commerce. Poczta Polska odcina paczki do Stanów Zjednoczonych!
Poczta Polska wstrzymała możliwość wysyłania paczek z towarami do Stanów Zjednoczonych. To efekt nowych regulacji celnych wprowadzonych przez administrację USA, które obejmują wszystkie przesyłki niezależnie od ich wartości. Decyzja uderza zarówno w osoby prywatne, jak i w przedsiębiorców, szczególnie sklepy internetowe, które regularnie wysyłały produkty za Ocean.
Poczta Polska wstrzymuje wysyłkę paczek do USA. Wszystko przez nowe przepisy celne
Decyzja Poczty Polskiej zaskoczyła wielu klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Od 29 sierpnia nie ma już możliwości nadawania paczek z towarami do Stanów Zjednoczonych. To efekt radykalnych zmian w amerykańskim systemie celnym, wprowadzonych decyzją administracji Donalda Trumpa.
Koniec wysyłek z towarami – zostają tylko dokumenty
Poczta Polska poinformowała, że ograniczenia obejmują wszystkie przesyłki z towarami, niezależnie od ich wartości. Dotyczy to zarówno paczek pocztowych, listów rejestrowanych, jak i popularnych usług ekspresowych Global Express oraz EMS. Nadal możliwe jest wyłącznie wysyłanie korespondencji i dokumentów.
Dla wielu firm, szczególnie działających w sektorze e-commerce, to ogromny problem. Polskie sklepy internetowe, które regularnie wysyłały produkty do klientów w USA, muszą liczyć się z poważnym zakłóceniem działalności.
Nowe przepisy w USA i ich skutki
Do tej pory towary o wartości poniżej 800 dolarów były zwolnione z opłat celnych. Teraz jednak zmieniło się wszystko – każda przesyłka z towarem, niezależnie od wartości i kraju nadania, podlega obowiązkowi celnemu. To właśnie ta regulacja zmusiła Pocztę Polską do zawieszenia usług.
Problem nie dotyczy wyłącznie Polski. Podobne decyzje podjęli operatorzy pocztowi w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Organizacja PostEurop ostrzegła, że nowe przepisy będą miały globalne skutki, a ich konsekwencje odczują miliony przedsiębiorców i konsumentów.
Cła uderzą w konsumentów i biznes
Na mocy kompromisu między Unią Europejską a USA, większość towarów eksportowanych z Europy będzie obciążona 15-procentową stawką celną. Wyjątki dotyczą m.in. alkoholi, które będą objęte wyższą daniną, oraz leków generycznych i samolotów, które mają stawki niższe.
Eksperci ostrzegają, że zamówienia z Europy do USA mogą znacząco podrożeć i wydłużyć się czas dostawy. To cios dla europejskich sprzedawców internetowych, którzy stracą konkurencyjność wobec firm z innych regionów świata.
Co dalej z przesyłkami do USA?
Poczta Polska zapewnia, że monitoruje sytuację i przywróci możliwość wysyłki paczek z towarami tak szybko, jak będzie to możliwe. Na razie jednak zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy muszą się liczyć z tym, że przesyłka produktów za Ocean została zablokowana.
Decyzja amerykańskiej administracji pokazuje, jak szybko polityka handlowa może zmienić życie milionów ludzi. To, co dziś dotyczy wysyłek do USA, w przyszłości może objąć także inne rynki.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.