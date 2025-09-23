Katastrofa dla kierowców z Ukrainy! Koniec z unikaniem badań technicznych. Teraz czekają ich badania i kary.
Koniec z unikaniem badań technicznych. Ukraińcy będą musieli zarejestrować auta w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem zmian w prawie, który nakazuje rejestrację pojazdów z zagranicznymi tablicami przez obywateli Ukrainy jeśli uzyskają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
Po upływie 30 dni od uzyskania takiego miejsca każdy właściciel auta z „obcymi blachami” będzie musiał zarejestrować pojazd w Polsce i poddać go badaniu technicznemu.
Co się zmieni
Ustawa będzie wymagała, by osoby, które mieszkają stale w Polsce zarejestrowały swoje auta zagraniczne w ciągu miesiąca od uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Jeśli tego nie zrobią, auto może zostać uznane za niedopuszczone do ruchu i usunięte z drogi na koszt właściciela. Dodatkowo jeśli właściciel nie ma stałego zamieszkania w Polsce, pojazd dopuszczony będzie do ruchu tylko przez rok od wjazdu na teren Polski.
Dlaczego te zmiany
Obecnie wiele pojazdów z ukraińskimi numerami nie przechodzi obowiązkowych przeglądów technicznych bo prawo ich nie obejmowało. Ministerstwo wskazuje, że to stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmiana ma ograniczyć sytuacje, w których auta jeżdżą po drogach bez przeglądu, bez kontroli technicznej.
Co to oznacza praktycznie
Dla Ukraińców rezydujących w Polsce będzie to obowiązek formalności – muszą zadbać o rejestrację auta, przegląd techniczny, zapewnić dokumenty. Niedopełnienie tych obowiązków może się wiązać z konsekwencjami — pojazd może być usunięty z drogi.
Dla polskich służb i dróg to krok w kierunku większego bezpieczeństwa, lepszej kontroli stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach publicznych oraz zmniejszenia ryzyka wypadków spowodowanych niesprawnym autem.
Źródło: rp.pl/warszawawpigulce.pl
