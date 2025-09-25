Katastrofa dla nocnego życia Warszawy! Prohibicja coraz bliżej?
Nocna prohibicja w Warszawie. Burmistrzowie Śródmieścia i Pragi Północ czekają na decyzję radnych. W dwóch stołecznych dzielnicach, Śródmieściu i Pradze Północ, trwają prace nad pilotażowym wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w nocy.
Burmistrzowie obu dzielnic zabrali głos i podkreślają, że wiele zależy od decyzji radnych oraz gotowości mieszkańców i służb do współpracy.
Radni miasta przyjęli uchwały przygotowane przez klub Koalicji Obywatelskiej, które mają umożliwić pilotaż nocnej prohibicji w tych rejonach Warszawy. Wcześniej wycofano projekt obejmujący całe miasto, a głosowanie przeniesiono na szczebel dzielnicowy, aby lepiej dopasować rozwiązania do lokalnych potrzeb.
Burmistrz Śródmieścia zaznacza, że pilotaż będzie testem i dopiero po jego wdrożeniu będzie można ocenić, czy zakaz sprawdzi się w praktyce. W Pradze Północ burmistrz Gabriela Szustek wskazuje, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu powinno iść w parze z wzmocnionymi kontrolami. Jej zdaniem zakaz w godzinach od 23:00 do 6:00 może być niewystarczający, jeśli poza tymi godzinami sprzedawcy będą ignorować przepisy i sprzedawać alkohol nieletnim.
Samorządowcy podkreślają, że wybór dzielnic nie jest przypadkowy. To obszary o intensywnym życiu nocnym, z dużą liczbą punktów sprzedaży alkoholu, w tym stacji benzynowych. W Pradze Północ aż siedem takich punktów działa całodobowo.
Projekty uchwał czekają teraz na opinię rad dzielnicowych oraz decyzję wojewody. Dopiero po zakończeniu tych procedur możliwe będzie uruchomienie pilotażu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi Północ.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.