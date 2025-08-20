Katastrofa dla polskiej gospodarki! Amerykańskie cła uderzą w nas stratami.
Amerykańskie cła uderzają w Polskę. Straty sięgną miliardów! Amerykańskie cła na europejskie towary właśnie stały się faktem. Polska gospodarka znalazła się na pierwszej linii frontu tej wojny handlowej, a straty mogą wynieść nawet 8 miliardów złotych. Premier Donald Tusk uspokaja, że początkowo groziło nam aż 15 miliardów, ale i tak nowe obciążenia to ogromny cios dla strategicznych sektorów polskiego eksportu.
Trudny kompromis zamiast wojny celnej
Porozumienie zostało zawarte podczas spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w szkockim Turnberry. Ustalono, że amerykańskie cła wyniosą 15 procent – o połowę mniej niż pierwotne propozycje Trumpa z kwietnia. Premier Tusk zaznaczył jednak, że to żadne zwycięstwo, a jedynie uniknięcie totalnej katastrofy. Jak stwierdził: „Lepsza trudna umowa handlowa niż bezsensowna wojna celna między sojusznikami”.
Polska na celowniku nowej polityki
Eksperci ostrzegają, że choć koszty poniesie cała Unia Europejska, to właśnie Polska ma szczególnie wiele do stracenia. Nasz eksport samochodów, półprzewodników i farmaceutyków jest wyjątkowo narażony na skutki amerykańskich ceł. Straty odczują nie tylko wielkie koncerny, ale także tysiące mniejszych firm, które produkują części, komponenty i dostarczają usługi powiązane z tymi branżami.
Realne konsekwencje dla firm i rodzin
To nie są tylko abstrakcyjne liczby. Cła oznaczają wyższe koszty działalności, a to może przekładać się na redukcję miejsc pracy i mniejsze inwestycje w Polsce. Rodziny, których dochody zależą od eksportu, już dziś patrzą w przyszłość z niepokojem. Rynek reaguje nerwowo, a przedsiębiorcy ostrzegają, że bez działań osłonowych wiele firm może nie wytrzymać presji finansowej.
Co dalej z polską gospodarką?
Rząd zapowiada szukanie rozwiązań, które złagodzą skutki uderzenia. Ale pytanie brzmi, jak długo potrwa ta wymiana ciosów między największymi gospodarkami świata i czy Polska wyjdzie z niej obronną ręką. Jedno jest jasne – nowa era w handlu międzynarodowym właśnie się zaczęła, a jej skutki mogą zdefiniować polską gospodarkę na lata.
