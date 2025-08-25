Katastrofa dla Tuska! Prezydent Nawrocki mówi „NIE” nowym podatkom.
W polskiej polityce szykuje się spektakularne starcie. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy prowadzącej do wzrostu cen, stawiając tamę planowanym podwyżkom akcyzy na alkohol, papierosy i inne nowe daniny fiskalne.
Według planów rządu Donalda Tuska dodatkowe podatki miały przynieść miliardowe wpływy do budżetu, ale jednocześnie drastycznie podnieść koszty życia Polaków. Prezydent Nawrocki jednoznacznie ogłosił, że stanie po stronie obywateli, blokując każdą próbę podwyższenia cen podstawowych dóbr.
Polityczny wstrząs
Ta deklaracja może oznaczać poważny zwrot w krajowej polityce. Weto prezydenta nie tylko blokuje działania rządu, ale też zmusza go do przemyślenia strategii ekonomicznej. W tle toczy się walka o wizerunek: Nawrocki coraz mocniej przedstawia się jako obrońca portfeli zwykłych Polaków, zyskując szerokie poparcie społeczne.
Gra o wielką stawkę
Czy prezydenckie weto uratuje Polaków przed fiskalną spiralą? A może doprowadzi do otwartego konfliktu z rządem Tuska? Jedno jest pewne – nadchodzące tygodnie mogą przynieść polityczny wstrząs, który zadecyduje o przyszłości portfeli milionów obywateli.
Źródło: niezalezna.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.