Katastrofa dla Tuska! Prezydent Nawrocki mówi „NIE” nowym podatkom.

25 sierpnia 2025 11:10 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W polskiej polityce szykuje się spektakularne starcie. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy prowadzącej do wzrostu cen, stawiając tamę planowanym podwyżkom akcyzy na alkohol, papierosy i inne nowe daniny fiskalne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Według planów rządu Donalda Tuska dodatkowe podatki miały przynieść miliardowe wpływy do budżetu, ale jednocześnie drastycznie podnieść koszty życia Polaków. Prezydent Nawrocki jednoznacznie ogłosił, że stanie po stronie obywateli, blokując każdą próbę podwyższenia cen podstawowych dóbr.

Polityczny wstrząs

Ta deklaracja może oznaczać poważny zwrot w krajowej polityce. Weto prezydenta nie tylko blokuje działania rządu, ale też zmusza go do przemyślenia strategii ekonomicznej. W tle toczy się walka o wizerunek: Nawrocki coraz mocniej przedstawia się jako obrońca portfeli zwykłych Polaków, zyskując szerokie poparcie społeczne.

Gra o wielką stawkę

Czy prezydenckie weto uratuje Polaków przed fiskalną spiralą? A może doprowadzi do otwartego konfliktu z rządem Tuska? Jedno jest pewne – nadchodzące tygodnie mogą przynieść polityczny wstrząs, który zadecyduje o przyszłości portfeli milionów obywateli.

 

 

 

Źródło: niezalezna.pl/warszawawpigulce.pl 

