Katastrofa drogowa na Mazowszu. Cysterna z gazem uderzyła w autobus, wielu rannych i ogromna akcja ratunkowa

10 marca 2026 17:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do bardzo poważnego wypadku doszło we wtorek po południu w miejscowości Posiadały w gminie Cegłów na Mazowszu. Na drodze powiatowej cysterna przewożąca gaz zderzyła się z autobusem, a w zdarzeniu uczestniczył także rowerzysta. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się duża akcja ratunkowa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Według wstępnych informacji poszkodowanych zostało sześć osób, w tym jedna jest w stanie ciężkim.

Cysterna przewróciła się na bok

Do zdarzenia doszło po godzinie 13. W wyniku zderzenia pojazdów ciężarowa cysterna przewożąca gaz przewróciła się na bok, co dodatkowo skomplikowało działania ratowników.

Na miejscu pracują strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Droga została całkowicie zablokowana.

Jak przekazał mł. bryg. Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pięć osób otrzymało pomoc medyczną na miejscu zdarzenia.

Jedna osoba w stanie ciężkim

Najciężej ranny uczestnik wypadku został przetransportowany do szpitala. Pozostali poszkodowani również wymagali pomocy medycznej.

Ze względu na powagę sytuacji na miejsce skierowano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Duża akcja służb

Na miejscu wciąż trwają działania ratunkowe. W akcji uczestniczy co najmniej sześć zastępów straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz policjanci zabezpieczający teren zdarzenia.

Służby będą teraz ustalać dokładne okoliczności wypadku oraz przyczyny zderzenia cysterny z autobusem.

