Katastrofa drogowa na Mazowszu. Cysterna z gazem uderzyła w autobus, wielu rannych i ogromna akcja ratunkowa
Do bardzo poważnego wypadku doszło we wtorek po południu w miejscowości Posiadały w gminie Cegłów na Mazowszu. Na drodze powiatowej cysterna przewożąca gaz zderzyła się z autobusem, a w zdarzeniu uczestniczył także rowerzysta. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się duża akcja ratunkowa.
Według wstępnych informacji poszkodowanych zostało sześć osób, w tym jedna jest w stanie ciężkim.
Cysterna przewróciła się na bok
Do zdarzenia doszło po godzinie 13. W wyniku zderzenia pojazdów ciężarowa cysterna przewożąca gaz przewróciła się na bok, co dodatkowo skomplikowało działania ratowników.
Na miejscu pracują strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Droga została całkowicie zablokowana.
Jak przekazał mł. bryg. Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pięć osób otrzymało pomoc medyczną na miejscu zdarzenia.
Jedna osoba w stanie ciężkim
Najciężej ranny uczestnik wypadku został przetransportowany do szpitala. Pozostali poszkodowani również wymagali pomocy medycznej.
Ze względu na powagę sytuacji na miejsce skierowano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Duża akcja służb
Na miejscu wciąż trwają działania ratunkowe. W akcji uczestniczy co najmniej sześć zastępów straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz policjanci zabezpieczający teren zdarzenia.
Służby będą teraz ustalać dokładne okoliczności wypadku oraz przyczyny zderzenia cysterny z autobusem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.