Katastrofa Dromadera poruszyła kraj. Prezydent zabrał głos po śmierci pilota

6 maja 2026 11:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Tragiczny wypadek samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie wywołał falę reakcji. Głos w sprawie zabrał Prezydent Karol Nawrocki, który odniósł się do śmierci pilota biorącego udział w akcji ratunkowej.

Akcja gaśnicza Fot. Państwowa Straż Pożarna

„Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pilota uczestniczącego w akcji gaśniczej. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Od wielu godzin setki strażaków i funkcjonariuszy służb z odwagą oraz poświęceniem walczą z pożarem na Lubelszczyźnie.

Otoczmy Ich wsparciem i pamięcią. Niech św. Florian ma Ich w swojej opiece.” – przekazał w swoim oświadczeniu.

Do katastrofy doszło dzień wcześniej w rejonie Nadleśnictwa Józefów, w pobliżu miejscowości Osuchy. Samolot gaśniczy Dromader rozbił się podczas działań związanych z pożarem. Pilot zginął na miejscu.

Na miejscu zdarzenia pracują już śledczy. Sprawą zajmuje się prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ich zadaniem będzie ustalenie dokładnych przyczyn tragedii.

