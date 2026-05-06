Katastrofa Dromadera poruszyła kraj. Prezydent zabrał głos po śmierci pilota
Tragiczny wypadek samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie wywołał falę reakcji. Głos w sprawie zabrał Prezydent Karol Nawrocki, który odniósł się do śmierci pilota biorącego udział w akcji ratunkowej.
„Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pilota uczestniczącego w akcji gaśniczej. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Od wielu godzin setki strażaków i funkcjonariuszy służb z odwagą oraz poświęceniem walczą z pożarem na Lubelszczyźnie.
Otoczmy Ich wsparciem i pamięcią. Niech św. Florian ma Ich w swojej opiece.” – przekazał w swoim oświadczeniu.
Do katastrofy doszło dzień wcześniej w rejonie Nadleśnictwa Józefów, w pobliżu miejscowości Osuchy. Samolot gaśniczy Dromader rozbił się podczas działań związanych z pożarem. Pilot zginął na miejscu.
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 6, 2026
Na miejscu zdarzenia pracują już śledczy. Sprawą zajmuje się prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ich zadaniem będzie ustalenie dokładnych przyczyn tragedii.
