Katastrofa na rynku mieszkań. Single tracą szansę na własne lokum. Nowe dane szokują
Zakup własnego mieszkania staje się dla wielu singli coraz trudniejszy. Rosnące ceny nieruchomości, spadająca zdolność kredytowa i dominacja klientów gotówkowych sprawiają, że osoby żyjące samotnie coraz częściej przegrywają walkę o własne lokum. Eksperci ostrzegają, że młodzi Polacy wpadają w finansową pułapkę, z której coraz trudniej się wydostać.
Polacy nadal chcą mieć mieszkania na własność
Polska od lat należy do państw, w których posiadanie własnego mieszkania ma ogromne znaczenie społeczne.
Dla wielu osób własne lokum oznacza bezpieczeństwo, stabilizację i niezależność finansową.
Według danych blisko 80 proc. Polaków mieszka w nieruchomościach, których są właścicielami.
Jednak sytuacja młodszych pokoleń wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Single mają coraz większy problem
Największe trudności pojawiają się w przypadku osób żyjących samotnie.
To właśnie single najmocniej odczuwają skutki wysokich cen mieszkań oraz rygorystycznych wymagań banków.
Rosnące stopy procentowe i ostrożniejsze podejście instytucji finansowych sprawiają, że zdolność kredytowa wielu osób zaczyna wyraźnie spadać.
Eksperci ostrzegają, że dla części singli zakup mieszkania staje się praktycznie nierealny.
Zdolność kredytowa spada drugi miesiąc z rzędu
Najnowsze analizy rynku pokazują pogorszenie sytuacji kredytowej części gospodarstw domowych.
Z raportów BIG DATA RynekPierwotny.pl oraz Rankomat.pl wynika, że singiel zarabiający około 6 tys. zł netto może obecnie liczyć przeciętnie na około 432 tys. zł kredytu.
To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej.
Przy wymaganym wkładzie własnym oznacza to możliwość zakupu mieszkania wartego około 541 tys. zł.
W największych miastach taka kwota często nie wystarcza nawet na niewielką kawalerkę w dobrej lokalizacji.
Warszawa i Kraków poza zasięgiem wielu osób
Największe problemy widoczne są w Warszawie, Krakowie oraz innych dużych aglomeracjach.
Ceny mieszkań w standardzie deweloperskim przekraczają tam często 18 tys. zł za metr kwadratowy.
Single najczęściej szukają małych mieszkań blisko centrum lub komunikacji miejskiej, czyli dokładnie tam, gdzie ceny są najwyższe.
W praktyce oznacza to, że nawet dobrze zarabiające osoby coraz częściej rezygnują z zakupu własnego lokum.
Gotówka wypiera kredytobiorców
Dodatkowym problemem jest rosnąca liczba zakupów gotówkowych.
Inwestorzy oraz osoby dysponujące dużym kapitałem coraz częściej traktują mieszkania jako bezpieczną lokatę pieniędzy.
W największych miastach nawet co druga transakcja odbywa się bez udziału banku.
Deweloperzy chętniej wybierają klientów gotówkowych, ponieważ transakcje przebiegają szybciej i bez ryzyka odmowy kredytu.
Rynek najmu tworzy błędne koło
Osoby, które nie mogą kupić mieszkania, trafiają na rynek najmu.
Tam sytuacja również pozostaje trudna.
Rosnące czynsze pochłaniają dużą część miesięcznych dochodów, co utrudnia odkładanie pieniędzy na wkład własny.
Eksperci mówią już o „pętli finansowej”, z której wielu młodych ludzi nie potrafi się wydostać.
Rodziny mają dziś łatwiej niż single
Co ciekawe, dane pokazują, że lepiej radzą sobie rodziny osiągające wyższe wspólne dochody.
Gospodarstwa domowe z dzieckiem i dochodem około 10 tys. zł netto jako jedyne zanotowały ostatnio wzrost zdolności kredytowej.
Banki chętniej finansują klientów posiadających dwa źródła dochodu oraz większą stabilność finansową.
Eksperci ostrzegają przed długoterminowymi skutkami
Analitycy rynku nieruchomości podkreślają, że obecna sytuacja może mieć poważne skutki społeczne.
Coraz większa grupa młodych Polaków może zostać trwale wykluczona z rynku mieszkaniowego.
Własne mieszkanie, które przez lata było standardem, zaczyna być postrzegane jako dobro luksusowe.
Co to oznacza dla osób planujących zakup?
Najważniejsze informacje:
– zdolność kredytowa singli ponownie spada,
– ceny mieszkań w dużych miastach nadal rosną,
– gotówkowi inwestorzy wypierają kredytobiorców,
– wysokie czynsze utrudniają odkładanie pieniędzy,
– eksperci ostrzegają przed dalszym pogorszeniem sytuacji młodych Polaków.
Dla wielu osób zakup pierwszego mieszkania staje się dziś jednym z największych finansowych wyzwań w życiu.
