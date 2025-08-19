Katastrofa na rynku pracy! Od wrześnianiższe pensje, dramat tysięcy rodzin.
Przełomowy zwrot na rynku pracy właśnie stał się faktem! Od września młodociani pracownicy w Polsce – czyli osoby w wieku od 15 do 18 lat – dostaną niższe pensje. Wszystko przez spadek przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2025 roku, które obniżyło się z 8,962,28 zł do 8,748,63 zł. Ta zmiana uderza bezpośrednio w portfele najmłodszych zatrudnionych, bo ich wypłaty liczone są procentowo od średniej krajowej.
Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia młodocianych od września wyniosą 699,89 zł brutto w pierwszym roku nauki (spadek o 16,49 zł), 787,38 zł brutto w drugim roku (spadek o 19,23 zł) i 874,86 zł brutto w trzecim roku (spadek o 21,37 zł). Zasada jest jasna: pierwszy rok to 8% przeciętnej krajowej, drugi 9%, a trzeci 10%.
Jeszcze niedawno młodzi mogli cieszyć się systematycznymi podwyżkami, bo rosnące wynagrodzenie krajowe automatycznie przekładało się na ich pensje. Teraz trend się odwraca i zamiast dodatkowych złotówek na koncie, czeka ich cięcie. Dla wielu rodzin, w których nastolatkowie dorabiają do domowego budżetu, będzie to bolesny cios i lekcja ekonomicznej rzeczywistości.
Ekonomiści ostrzegają, że to dopiero początek – jeśli sytuacja gospodarcza nie poprawi się w kolejnych kwartałach, pensje młodocianych mogą jeszcze bardziej topnieć. To nie tylko symboliczny spadek – to realny sygnał, że polska gospodarka wchodzi w fazę, w której młodzi odczują kryzys jako pierwsi.
Wrzesień stanie się miesiącem trudnej nauki finansowej – młodociani pracownicy wejdą w dorosłość z gorzką lekcją, że nawet praca nie zawsze gwarantuje wzrost dochodów.
