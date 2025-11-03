Katastrofa obok Forum Romanum! Zawaliła się średniowieczna wieża, są ranni.

3 listopada 2025 16:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Katastrofa w centrum Rzymu. Zawaliła się średniowieczna wieża, są ranni. W samym sercu Rzymu doszło do dramatycznego zdarzenia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Podczas prac remontowych zawalił się fragment średniowiecznej wieży Torre dei Conti, jednego z najstarszych zabytków stolicy Włoch. Budowla, wzniesiona w XIII wieku, od dawna była poddawana konserwacji. W chwili tragedii na miejscu pracowali robotnicy, z których kilku zostało rannych. Jeden z nich trafił do szpitala w stanie ciężkim.

Do wypadku doszło w południe, gdy ekipy budowlane prowadziły prace przy elewacji. Nagle część konstrukcji runęła, zasypując fragment rusztowania i stojących pod nim pracowników. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną, policję i ratowników medycznych. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, a teren wokół zabytku został odgrodzony. Na szczęście w momencie katastrofy obszar był zamknięty dla turystów, co prawdopodobnie zapobiegło większej tragedii.

Władze Rzymu zapowiedziały szczegółowe śledztwo. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną zawalenia była degradacja struktury, błędy konstrukcyjne, a może zaniedbania w trakcie remontu. Eksperci ostrzegają, że stan wielu historycznych budynków w Rzymie wymaga pilnej kontroli, ponieważ lata erozji, wilgoć i wibracje miejskie wpływają na ich stabilność.

Wieża Torre dei Conti, wzniesiona w 1238 roku, była jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów w pobliżu Koloseum. Od wieków stanowiła symbol potęgi rzymskich rodów i była dumą miasta. Dziś stała się miejscem tragedii i ostrzeżeniem, że nawet najstarsze zabytki nie są niezniszczalne.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz podróż do Rzymu, spodziewaj się utrudnień w rejonie Koloseum i Via dei Fori Imperiali. Władze zapowiedziały czasowe ograniczenia w ruchu pieszym i zamknięcie okolicznych atrakcji. Wydarzenie to przypomina, jak kruche potrafi być historyczne dziedzictwo i jak ważne jest, by remonty prowadzić z najwyższą ostrożnością.

Katastrofa Torre dei Conti to nie tylko dramat robotników, ale też bolesny symbol starcia między historią a współczesnością. W Rzymie, mieście wiecznym, nawet jeden moment nieuwagi może naruszyć coś, co przetrwało osiem stuleci.

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl