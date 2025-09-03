Katastrofa pogodowa nad Polską? IMGW bije na alarm, upał i burze uderzą jednocześnie.
Upał i burze nad Polską, IMGW podnosi alarm alarmująco wysoka temperatura i burze zmieniają lato w kapryśny rollercoaster. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm: najbliższe dni przyniosą ekstremalne zjawiska pogodowe od groźnych upałów po gwałtowne burze i ulewy. Polska stanie się areną intensywnych, szybko zmieniających się warunków.
IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla środkowo-wschodnich, południowych i centralnych regionów Polski, mowa o województwach takich jak śląskie, świętokrzyskie, lubelskie i część mazowieckiego. Temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 29–32°C, a w nocy utrzyma się na poziomie 20–21°C — idealna aura na ekstremalne fale upału. Te alerty mają szansę wywołać poważne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza dla osób wrażliwych.
Gdzie burze niosą wodę i grad
Równolegle, IMGW sygnalizuje pierwszy stopień zagrożenia dla mieszkańców zachodniej, północnej i części centralnej Polski. Ostrzeżenia dotyczą gwałtownego deszczu, burz z gradem i wiatrem o porywach do 70 km/h. Miejscami można spodziewać się opadów od 30 do 40 mm deszczu w krótkim czasie, co grozi lokalnymi podtopieniami i problemami komunikacyjnymi.
Co to znaczy dla każdego z nas?
To nie tylko kolejna porcja wakacyjnych kaprysów, to realne zagrożenia zdrowotne i logistyczne. Upał to trudność z wypoczynkiem, praca na zewnątrz staje się wyzwaniem, a zagrożenie udarem rośnie. Burze zaś niosą ryzyko uszkodzeń infrastruktury i utrudnień transportowych. Warto dziś planować ostrożnie: unikaj wyjść w godzinach szczytu upałów, zabezpiecz dom, wejdź do budynków silnie zbudowanych i śledź komunikaty IMGW.
Czy to początek mokro-upalnej rewolucji?
Lato 2025 okazało się wyjątkowo kapryśne. IMGW już wcześniej wydawał ostrzeżenia o upale, a teraz dołącza do nich groźne burze. To obraz szybko zmieniającego się, ekstremalnego klimatu, który każe nam być gotowymi na nieoczekiwany rozwój pogody.
Kiedy lato wystawia nas na próbę nie pozostajemy bierni. Zdrowy rozsądek, przygotowanie i czujność mogą nas uratować. To lato pisze dramatyczny scenariusz — miejmy przy sobie parasol, wodę i czujność.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.