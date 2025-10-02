Katastrofa w Alpach! Lodowce znikają na naszych oczach.
Lodowce topnieją w zastraszającym tempie! W Szwajcarii trwa dramatyczna cisza nad górami lodowce, które od wieków były symbolem alpejskiego krajobrazu, znikają na naszych oczach.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy straciły aż około 3 proc. swojej masy. To kolejny dowód, że zmiany klimatyczne nie są przyszłością dzieją się tu i teraz.
Szwajcarskie instytucje naukowe monitorują procesy topnienia od lat. Z roku na rok obserwują coraz szybszą utratę objętości lodu, co ma dramatyczne konsekwencje dla środowiska. Gdy lodowce maleją, maleją także naturalne rezerwy wody górskich rzek. To z kolei wpływa na dostęp do wody pitnej, produkcję energii wodnej, a także ryzyko powodzi i osuwisk w niższych partiach gór.
Czynniki, które przyspieszają topnienie, są znane: rosnąca temperatura powietrza, coraz częstsze fale upałów i coraz słabszy śnieżny zapas zimowy. Gdy pora zimowa przynosi mniej opadów śniegu albo cieplejsze deszcze zamiast śniegu, lodowiec nie zostaje „dopakowany” w nową masę. A latem, gdy słońce świeci mocniej i dłużej, proces topnienia przyspiesza.
To już nie scenariusz filmowy ani odległe prognozy to realny trend, który już dziś zmienia geografię szwajcarskich Alp. W najbliższych dekadach niektóre lodowce mogą całkowicie zniknąć, a krajobraz w wysokich partiach gór stanie się inny — mniej lodu, więcej skał, mniej wody w okresach suszy.
Dla mieszkańców regionów alpejskich i tych, którzy korzystają z rzek wypływających z lodowców — to sygnał ostrzegawczy. Sprawa dotyczy nie tylko Szwajcarii, ale całej Europy i świata. Im szybciej zaczniemy działać na poziomie globalnym, tym więcej możemy uratować — zanim lodowiec stanie się jedynie wspomnieniem.
